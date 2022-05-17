Коротченко: после битвы за Донбасс начнется третий этап спецоперации ВС РФ на Украине

Forbes: нападение на территорию России обернется катастрофой для ВС Украины
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Российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко сообщил журналистам информационного онлайн издания «Свободная Пресса» о всех задачах СВО, осуществляемой Российской Федерацией на территории Украины после завершения битвы за Донбасс.
Полковник запаса выразил уверенность в том, что Вооружённые силы РФ будут осуществлять и далее продвижение по всей территории Украины. Это значит, когда установится российский контроль над Донбассом, армейские подразделения россиян так же будут брать под свой контроль Харьковскую, Запорожскую, Одесскую и Николаевскую области.
Эти действия РФ, считает Коротченко, будут являться третьим этапом военной специальной операции, которую проводит Россия на территории Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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