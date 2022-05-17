Коротченко: после битвы за Донбасс начнется третий этап спецоперации ВС РФ на Украине

Сегодня, 12:39

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Коротченко: после битвы за Донбасс начнется третий этап спецоперации ВС РФ на Украине
Фото из открытых источников

Российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко сообщил журналистам информационного онлайн издания «Свободная Пресса» о всех задачах СВО, осуществляемой Российской Федерацией на территории Украины после завершения битвы за Донбасс. 

Полковник запаса выразил уверенность в том, что Вооружённые силы РФ будут осуществлять и далее продвижение по всей территории Украины. Это значит, когда установится российский контроль над Донбассом, армейские подразделения россиян так же будут брать под свой контроль Харьковскую, Запорожскую, Одесскую и Николаевскую области. 

Эти действия РФ, считает Коротченко, будут являться третьим этапом военной специальной операции, которую проводит Россия на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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