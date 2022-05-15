После удара ВС РФ по учебному центру ВСУ в Черниговской области есть погибшие и раненые

Сегодня, 22:49

0

Image 16+
После удара ВС РФ по учебному центру ВСУ в Черниговской области есть погибшие и раненые
Фото из открытых источников

Как стало известно, крылатые российские ракеты разгромили учебный центр в Украине. Есть раненные и убитые. Об этом сообщает онлайн-издание Rusvesna.su.

Воздушно-космические силы России атаковали мощными крылатыми ракетами армейские казармы учебного центра «Десна», что в Козелецком районе Черниговской области. Здесь проходили обучение будущие солдаты сухопутных войск ВСУ.

Снаряд попал точно в цель - в место расположения личного воинского состава. На данный момент известно о значительных разрушениях здания, а также о раненых и погибших. Точное их количество не указывается.

Сейчас в месте попадания ракеты работает служба спасения, ведется разбор завалов. Предполагается, что по мере их расчистки количество погибших будет увеличиваться.

Информацию подтвердили и в Черниговской облгосадминистрации. Местный губернатор Вячеслав Чаус сообщил о восьми погибших военнослужащих.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

На Украине погиб 22-летний контрактник из Красноярска

Сегодня, 11:34

Forbes: нападение на территорию России обернется катастрофой для ВС Украины

Сегодня, 11:24

Полковник 98-й дивизии ВДВ Смирнов погиб на Украине

Вчера, 11:39

Посольство США рассказало об отправке на Украину 89 гаубиц М777

Вчера, 07:04

Кедми объяснил стратегическое значение украинского острова Змеиный в Черном море

15-05-2022, 00:09

ВС РФ нанесли ответный удар по теробороне за нападение на Белгородскую область

14-05-2022, 12:34

РВ: снайперы спецназа «О» ВС РФ точечно ликвидируют солдат ВС Украины

14-05-2022, 11:44

Евсеев назвал ликвидацию группировки ВС Украины в Донбассе приоритетной задачей для ВС России

14-05-2022, 08:44

Военный эксперт проинформировал, что в НАТО планируют развязать ядерную войну на Украине

13-05-2022, 14:19

Погибшего в Украине 23-летнего военнослужащего похоронили в Новосибирской области

13-05-2022, 12:14

На спецоперации в Украине погиб 31-летний военнослужащий из Астрахани

13-05-2022, 09:34

В Белгородской области простились с погибшим на Украине командиром танка Вдовенко

12-05-2022, 12:39

Avia.pro: огромная военная колонна боевой техники в Донецкой области полностью уничтожена

11-05-2022, 07:19

Молодой контрактник погиб во время спецоперации на Украине

10-05-2022, 13:59

Сивков проинформировал, от чего чаще всего гибнут солдаты ВС РФ на территории Украины

10-05-2022, 10:49

В Украине на спецоперации погиб 26-летний лейтенант из Татарстана

9-05-2022, 11:09

Военкор Сладков заявил о нехватке ударных беспилотников в армии ВС РФ

9-05-2022, 09:04

В Бийске похоронили 22-летнего военнослужащего, погибшего в боях на Украине

7-05-2022, 11:19

В Татарстане похоронят погибшего на Украине 23-летнего ефрейтора

6-05-2022, 12:14

Картаполов заявил, что спецоперация ВС России может завершиться после взятия Мариуполя

5-05-2022, 11:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Ракета на видео уничтожила колонну бойцов армии ВСУ после 7 часов с начала СВО

Ракета на видео уничтожила колонну бойцов армии ВСУ после 7 часов с начала СВО

15-05-2022, 11:04

0

Видео попадания ракеты по колонне ВСУ появилось в Сети. Оно было записано на 7-м часу «военной спецоперации», которую...

Подробнее
Forbes: нападение на территорию России обернется катастрофой для ВС Украины

Forbes: нападение на территорию России обернется катастрофой для ВС Украины

Сегодня, 11:24

0

Военный эксперт из США Майкл Пек заявил о том, что Украина совершит огромную ошибку, если нападет на территорию России....

Подробнее
Госпитализация военных с «Азова», зачистка в Одессе от диверсантов: главные события на Украине на 17 мая

Госпитализация военных с «Азова», зачистка в Одессе от диверсантов: главные события на Украине на 17 мая

Сегодня, 13:34

0

О главных событиях, связанных с «военной спецоперацией» РФ на территории Украины, произошедшей 17 мая, пишет...

Подробнее
Полковник 98-й дивизии ВДВ Смирнов погиб на Украине

Полковник 98-й дивизии ВДВ Смирнов погиб на Украине

Вчера, 11:39

0

На территории Украины, где уже более двух с половиной месяцев продолжается «специальная военная операция» России,...

Подробнее
В США назвали сроки перемирия между Москвой и Киевом

В США назвали сроки перемирия между Москвой и Киевом

15-05-2022, 17:54

0

Журнал The National Interest опубликовал материал, посвященный конфликту в Украине и взаимоотношениям Москвы и Киева....

Подробнее
В Польше захотели демилитаризовать Калининград и вернуть городу имя Кенигсберг

В Польше захотели демилитаризовать Калининград и вернуть городу имя Кенигсберг

15-05-2022, 15:44

0

В Польше считают, что после того, как Финляндия и Швеция станут полноправными членами НАТО, Альянс сможет полностью...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Вечно нейтральная Швейцария задумалась о вступлении в НАТО из-за России

Вечно нейтральная Швейцария задумалась о вступлении в НАТО из-за России

15-05-2022, 15:39

0

Вечно нейтральная Швейцария в ответ на спецоперацию РФ на территории Украины берет курс на сближение с НАТО. Для нее...

Подробнее
Активист Шестаков призвал прекратить загрязнение акватории Петербурга на фоне массового заражения корюшки

Активист Шестаков призвал прекратить загрязнение акватории Петербурга на фоне массового заражения корюшки

15-05-2022, 09:26

0

Популяция одного из негласных символов Санкт-Петербурга – корюшки, стремительно снижается. Экологи бьют тревогу и...

Подробнее
25-летний офицер из Пензы погиб на территории Украины

25-летний офицер из Пензы погиб на территории Украины

15-05-2022, 16:49

0

Молодой житель Пензы погиб в Украине во время спецоперации. Информация о смерти 25-летнего Никиты Царапкина появилась в...

Подробнее
Нижний Тагил вместо Петербурга признал Луганск городом-побратимом

Нижний Тагил вместо Петербурга признал Луганск городом-побратимом

Сегодня, 16:24

0

Нижний Тагил и Луганск получили статус городов-побратимов. Соответствующее соглашение было подписано во вторник, 17...

Подробнее