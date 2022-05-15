После удара ВС РФ по учебному центру ВСУ в Черниговской области есть погибшие и раненые

Ракета на видео уничтожила колонну бойцов армии ВСУ после 7 часов с начала СВО
Видео попадания ракеты по колонне ВСУ появилось в Сети. Оно было записано на 7-м часу «военной спецоперации», которую...Подробнее
Как стало известно, крылатые российские ракеты разгромили учебный центр в Украине. Есть раненные и убитые. Об этом сообщает онлайн-издание Rusvesna.su.
Воздушно-космические силы России атаковали мощными крылатыми ракетами армейские казармы учебного центра «Десна», что в Козелецком районе Черниговской области. Здесь проходили обучение будущие солдаты сухопутных войск ВСУ.
Снаряд попал точно в цель - в место расположения личного воинского состава. На данный момент известно о значительных разрушениях здания, а также о раненых и погибших. Точное их количество не указывается.
Сейчас в месте попадания ракеты работает служба спасения, ведется разбор завалов. Предполагается, что по мере их расчистки количество погибших будет увеличиваться.
Информацию подтвердили и в Черниговской облгосадминистрации. Местный губернатор Вячеслав Чаус сообщил о восьми погибших военнослужащих.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Видео попадания ракеты по колонне ВСУ появилось в Сети. Оно было записано на 7-м часу «военной спецоперации», которую...Подробнее
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