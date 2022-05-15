Forbes: нападение на территорию России обернется катастрофой для ВС Украины

Военный эксперт из США Майкл Пек заявил о том, что Украина совершит огромную ошибку, если нападет на территорию России. Об этом пишет Forbes, передает ПолитРоссия.

«Продвижение в Россию, скорее всего, будет огромной ошибкой», — полагает Майкл Пек.

Он отметил, что ВСУ слишком слабы, чтобы вести бои против России на ее территории. К тому же такой шаг откроет украинские фланги для контратаки ВС РФ. В итоге вторжение на территорию России может обернуться для Украины большими потерями.

Пек подчеркнул, что обширная сеть военной инфраструктуры позволяет РФ противостоять любому вторжению. А учитывая то, что ВСУ могут провести только ограниченное воздействие, то оно будет провальным.

К тому же, уверен Пек, попытка перенести войну на российскую территорию лишит Украину поддержки Запада. А это повлечет к краху ВСУ, поскольку уже сейчас Киев сражается только благодаря поддержке со стороны стран НАТО.

Напомним, Россия проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля. Западные страны заявляют о том, что ВСУ могут наносить удары по территории РФ в ответ на «военную спецоперацию».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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