Кедми объяснил стратегическое значение украинского острова Змеиный в Черном море

Станкевич: Война вскоре может стать реальностью для крупных российских городов
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Власти Украины не оставляют надежды вернуть остров Змеиный в Черном море под свой контроль и предпринимают попытки это сделать. Однако в начале военной спецоперации остров заняла российская армия и не собирается уступать Украине своих позиций. Такая борьба вокруг Змеиного свидетельствует о его стратегической важности для обеих сторон.
По мнению израильского политолога Якова Кедми, остров Змеиный, действительно, имеет серьезное стратегическое значение и для Украины, и для России. Имея на территории Змеиного средства радиотехнической разведки, можно отслеживать происходящее в Западной части Украины, Молдове, а также в Румынии.
«В особенности аэродромная сеть, с которой взлетают уцелевшие украинские самолеты. Бить их на территории Румынии или Молдовы мы не можем, а вот когда они входят в воздушное пространство Украины... Отсюда постоянно растущая статистика», — пояснил эксперт в своем Telegram-канале.
Ранее российский военный аналитик Алексей Леонков высказывал аналогичную точку зрения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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