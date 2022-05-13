Кедми объяснил стратегическое значение украинского острова Змеиный в Черном море

Власти Украины не оставляют надежды вернуть остров Змеиный в Черном море под свой контроль и предпринимают попытки это сделать. Однако в начале военной спецоперации остров заняла российская армия и не собирается уступать Украине своих позиций. Такая борьба вокруг Змеиного свидетельствует о его стратегической важности для обеих сторон.

По мнению израильского политолога Якова Кедми, остров Змеиный, действительно, имеет серьезное стратегическое значение и для Украины, и для России. Имея на территории Змеиного средства радиотехнической разведки, можно отслеживать происходящее в Западной части Украины, Молдове, а также в Румынии.

«В особенности аэродромная сеть, с которой взлетают уцелевшие украинские самолеты. Бить их на территории Румынии или Молдовы мы не можем, а вот когда они входят в воздушное пространство Украины... Отсюда постоянно растущая статистика», — пояснил эксперт в своем Telegram-канале.

Ранее российский военный аналитик Алексей Леонков высказывал аналогичную точку зрения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700