Евсеев назвал ликвидацию группировки ВС Украины в Донбассе приоритетной задачей для ВС России

О причинах вывода российских войск из Харькова рассказал военный эксперт Владимир Евсеев. Он сообщил, что они отошли от города, чтобы избежать артиллерийского обстрела, передает Украина.ру.

Тем не менее, эксперт не сомневается, что Харьков рано или поздно будет взят, как вся территория, которую Россия намерена занять в рамках «военной спецоперации».

По словам Евсеева, сейчас для сил РФ первоочередная задача окружить и уничтожить украинских военных на Донбассе. Там на начало «военной спецоперации» было около 80 тыс. украинских военнослужащих из различных подразделений. Они занимают территорию между Донецком, Славянском и Краматорском. Также необходимо захватить и Авдеевку.

По прогнозам Евсеева, «военная спецоперация» может затянуться более чем на год и закончиться к осени 2023 года.

Напомним, Россия продолжает «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. По данным Минобороны РФ на 25 марта, в боях на территории Украины погибли более 1350 российских военных. В апреле оборонное ведомство эту информацию не обновляло. Не озвучивались сведения о потерях и в мае.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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