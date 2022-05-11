Военный эксперт проинформировал, что в НАТО планируют развязать ядерную войну на Украине

Военный блок НАТО уже сейчас готов к развязыванию ядерной войны. Такую версию сообщил доктор военных наук Константин Сивков.

«Если падёт Украина, у Соединённых Штатов Америки и мировых глобальных элит начнутся внутренние деструктивные процессы. Возникнет много вопросов: к чему вводились санкции, какова миссия Америки. Канет в небытие цель мирового доминирования Запада. Столкнувшись с таким, они могут начать шантаж, а после использовать ядерное оружие», - цитирует военного эксперта издание ОСН.

США, говорит Сивков, постараются сделать ограниченную ядерную войну, осуществляя её силами неядерных стран на их территории. Тактика исключает нанесение атак по ядерным странам: США, РФ, Франции, Британии.

«Такова теория Соединённых Штатов Америки. Предпочтение у США в проведении ядерной войны на Украине, в Польше и других державах», — считает военный аналитик.

Теория такая: Украина могла бы ударить ядерным оружием США с немецких самолетов по Вооруженным силам и территориям ЛДНР. Сивков говорит, что руководители военного блока НАТО убеждены, что РФ не будет адекватно отвечать, поскольку атаки осуществлялись не по её территории.

Эксперт считает, что в этой ситуации России следует занять позицию, которую в свое время занимал Советский Союз. Необходимо решительно отвергнуть любую теорию «ограниченного» ядерного конфликта и предупредить заокеанских «партнеров» о том, что любое локальное применение такого вооружения будет автоматически предполагать переход к глобальному ядерному конфликту. Другими словами, использование американских зарядов Украиной или другими странами приведет к неизбежному удару по самим США.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700