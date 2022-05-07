Молодой контрактник погиб во время спецоперации на Украине

Молодой военнослужащий из Югры родился в 1997 году в селе Кама Кондинского района. Начиная с 2015 года, парень проходил воинскую службу по контракту в мотострелковом полку танковой дивизии. Об этом сообщило информационное онлайн издание Ura.ru.

«Призван в армию в 2015 году. Прослужив один год, он захотел посвятить себя воинской службе. Когда закончилась служба по призыву, он принял решение подписать контракт. Был направлен для прохождения дальнейшей службы в мотострелковом полку танковой дивизии в Нагорном Карабахе», — так рассказали о нём в региональном департаменте общественных, внешних связей и молодёжной политики.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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