Молодой контрактник погиб во время спецоперации на Украине

Военкор Сладков заявил о нехватке ударных беспилотников в армии ВС РФ
Военнослужащим Российской Федерации на поле боя катастрофически необходимы ударные беспилотные летающие аппараты....Подробнее
Молодой военнослужащий из Югры родился в 1997 году в селе Кама Кондинского района. Начиная с 2015 года, парень проходил воинскую службу по контракту в мотострелковом полку танковой дивизии. Об этом сообщило информационное онлайн издание Ura.ru.
«Призван в армию в 2015 году. Прослужив один год, он захотел посвятить себя воинской службе. Когда закончилась служба по призыву, он принял решение подписать контракт. Был направлен для прохождения дальнейшей службы в мотострелковом полку танковой дивизии в Нагорном Карабахе», — так рассказали о нём в региональном департаменте общественных, внешних связей и молодёжной политики.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Военнослужащим Российской Федерации на поле боя катастрофически необходимы ударные беспилотные летающие аппараты....Подробнее
Попытка Украины отбить ранее захваченный российскими войсками остров Змеиный провалилась. О том, для чего Киеву...Подробнее
Главный редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков высказал свое мнение о ходе спецоперации на Украине. В...Подробнее
То, что США передают разведданные Украине, Россия не будет игнорировать, но действовать необходимо разумно. Об этом в...Подробнее
В Невском районе Северной столицы конфликт между компанией молодых людей и пятидесятисемилетним жителем улицы Коллонтай...Подробнее
Украинские подразделения начали покидать Лисичанск в страхе перед наступлением российской группировки. Целая бригада...Подробнее
Россия смогла удивить американцев снова, начав применять против ВСУ «короля бомб». Об этом пишет издание Sohu, отмечая...Подробнее
Доктор военных наук Константин Сивков рассказал репортёру информационного онлайн издания Украина.ру о том, что...Подробнее
Социолог из Санкт-Петербурга Максим Шугалей встретился с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником. Во...Подробнее
США действуют слишком медлительно, из-за чего Россия может снова пойти в наступление на Киев, Суммы и Чернигов. Об этом...Подробнее
Комментировать