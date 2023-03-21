Евгений Пригожин проинспектировал передовые позиции ЧВК «Вагнер» в центральной части Бахмута

Сегодня, 14:55

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Евгений Пригожин проинспектировал передовые позиции ЧВК «Вагнер» в центральной части Бахмута
Источник: Telegram-канал «Позывной Брюс».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин побывал на передовых позициях «оркестра» в центре Бахмута, где сейчас идут ожесточенные бои. Вместе с ним на линии фронта побывал военкор Алексей Симонов, который опубликовал видеосюжет с передовой в своем Telegram-канале «Позывной Брюс».

Как отметил один из командиров «музыкантов», ВСУ продолжают оказывать активное сопротивление, цепляясь практически за каждый дом. Тем не менее, «вагнеровцы» продолжают успешное продвижение.

«Каждый частный дом — это укреп. Каждое пяти- и девятиэтажное здание — это крепость. Но нет той крепости, которую не возьмут бойцы ЧВК «Вагнер»», — рассказал он.

По его словам, в ходе недавнего рейда, которые провели бойцы «оркестра» на позиции противника, ими было уничтожено до 30 украинских военнослужащих. При этом собственные потери «вагнеровцев» оказались минимальными.

В ходе визита на передовую Евгений Пригожин побеседовал с сотрудниками компании, обсудив меры, которые можно предпринять для повышения эффективности боевой работы.

«Объезжаем передовые позиции, смотрим, какие вопросы, что можно улучшить, убыстрить», — сказал предприниматель.

В настоящее время отряды ЧВК «Вагнер» продвигаются в районах на западном берегу реки Бахмутка, постепенно вытесняя подразделения ВСУ из жилой застройки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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