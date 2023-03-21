Евгений Пригожин проинспектировал передовые позиции ЧВК «Вагнер» в центральной части Бахмута

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин побывал на передовых позициях «оркестра» в центре Бахмута, где сейчас идут ожесточенные бои. Вместе с ним на линии фронта побывал военкор Алексей Симонов, который опубликовал видеосюжет с передовой в своем Telegram-канале «Позывной Брюс».
Как отметил один из командиров «музыкантов», ВСУ продолжают оказывать активное сопротивление, цепляясь практически за каждый дом. Тем не менее, «вагнеровцы» продолжают успешное продвижение.
По его словам, в ходе недавнего рейда, которые провели бойцы «оркестра» на позиции противника, ими было уничтожено до 30 украинских военнослужащих. При этом собственные потери «вагнеровцев» оказались минимальными.
В ходе визита на передовую Евгений Пригожин побеседовал с сотрудниками компании, обсудив меры, которые можно предпринять для повышения эффективности боевой работы.
В настоящее время отряды ЧВК «Вагнер» продвигаются в районах на западном берегу реки Бахмутка, постепенно вытесняя подразделения ВСУ из жилой застройки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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