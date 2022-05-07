Сивков проинформировал, от чего чаще всего гибнут солдаты ВС РФ на территории Украины

Военкор Сладков заявил о нехватке ударных беспилотников в армии ВС РФ
Военнослужащим Российской Федерации на поле боя катастрофически необходимы ударные беспилотные летающие аппараты....Подробнее
Доктор военных наук Константин Сивков рассказал репортёру информационного онлайн издания Украина.ру о том, что проиллюстрировать реальными фактами, в каких условиях чаще всего погибают военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации при осуществлении специальной операции на территории Украины, весьма проблематично. На поле боя всё зависит от зоны проведения боестолкновений, а также от конкретной специфики боевых действий между противоположными группировками войск.
Если брать во внимание сводки МО РФ, на спецоперации погиб 1351 военнослужащий РФ. У ВСУ и наёмников из-за рубежа безвозвратные потери составляют ориентировочно 23 тысячи.
«Крупные потери несут ВСУ, у России потерь на порядок меньше. В российскую численность входит и Народная милиция ДНР/ЛНР. Это происходит из-за того, что ВС РФ осуществляют свои действия на поле боя в ограниченном объеме. Как правило, наземные бои осуществляют соединения и части ДНР/ЛНР. РФ в большинстве военных эпизодов оказывает огневое воздействие, уничтожая своей техникой узлы сопротивления противника. Для этого используются самые современные виды вооружения», — акцентировал внимание доктор военных наук.
В настоящее время каких-либо критических сроков завершения спецоперации никто не называл. Россия обладает возможностью довести её до конца теми силами, которые имеются сейчас, не прибегая к мобилизации, отметил Сивков.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Военнослужащим Российской Федерации на поле боя катастрофически необходимы ударные беспилотные летающие аппараты....Подробнее
Попытка Украины отбить ранее захваченный российскими войсками остров Змеиный провалилась. О том, для чего Киеву...Подробнее
Главный редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков высказал свое мнение о ходе спецоперации на Украине. В...Подробнее
То, что США передают разведданные Украине, Россия не будет игнорировать, но действовать необходимо разумно. Об этом в...Подробнее
В Невском районе Северной столицы конфликт между компанией молодых людей и пятидесятисемилетним жителем улицы Коллонтай...Подробнее
Украинские подразделения начали покидать Лисичанск в страхе перед наступлением российской группировки. Целая бригада...Подробнее
Россия смогла удивить американцев снова, начав применять против ВСУ «короля бомб». Об этом пишет издание Sohu, отмечая...Подробнее
Доктор военных наук Константин Сивков рассказал репортёру информационного онлайн издания Украина.ру о том, что...Подробнее
Социолог из Санкт-Петербурга Максим Шугалей встретился с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником. Во...Подробнее
США действуют слишком медлительно, из-за чего Россия может снова пойти в наступление на Киев, Суммы и Чернигов. Об этом...Подробнее
Комментировать