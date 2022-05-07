Сивков проинформировал, от чего чаще всего гибнут солдаты ВС РФ на территории Украины

Сегодня, 10:49

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Сивков проинформировал, от чего чаще всего гибнут солдаты ВС РФ на территории Украины
Фото из открытых источников

Доктор военных наук Константин Сивков рассказал репортёру информационного онлайн издания Украина.ру о том, что проиллюстрировать реальными фактами, в каких условиях чаще всего погибают военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации при осуществлении специальной операции на территории Украины, весьма проблематично. На поле боя всё зависит от зоны проведения боестолкновений, а также от конкретной специфики боевых действий между противоположными группировками войск. 

Если брать во внимание сводки МО РФ, на спецоперации погиб 1351 военнослужащий РФ. У ВСУ и наёмников из-за рубежа безвозвратные потери составляют ориентировочно 23 тысячи. 

«Крупные потери несут ВСУ, у России потерь на порядок меньше. В российскую численность входит и Народная милиция ДНР/ЛНР. Это происходит из-за того, что ВС РФ осуществляют свои действия на поле боя в ограниченном объеме. Как правило, наземные бои осуществляют соединения и части ДНР/ЛНР. РФ в большинстве военных эпизодов оказывает огневое воздействие, уничтожая своей техникой узлы сопротивления противника. Для этого используются самые современные виды вооружения», — акцентировал внимание доктор военных наук. 

В настоящее время каких-либо критических сроков завершения спецоперации никто не называл. Россия обладает возможностью довести её до конца теми силами, которые имеются сейчас, не прибегая к мобилизации, отметил Сивков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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