Военнослужащим Российской Федерации на поле боя катастрофически необходимы ударные беспилотные летающие аппараты. Подобная техника даст возможность осуществлять неожиданные атаки на позиции ВСУ и при этом уберегать личный состав ВС РФ и защитников Донбасса. Эту информацию рассказал Александр Сладков, фронтовой корреспондент, военный журналист, старший лейтенант, пишет издание ФАН.

Сладков рассказал о том, что различных БПЛА, осуществляющих разведку и наблюдение, предостаточно.

«Разведчиков и наблюдателей полно, но ударных мало. В РФ существует факультет беспилотной авиации в Воронеже у генерала Зиброва, начальника академии. В стране эта тема налажена на ура, есть все. Только дайте! Прежде, когда шла война, Россия имела личного состава в избытке, но по технике вопрос стоял остро. Так, вот: сейчас тоже самое», — отметил военкор.

Выступая на совещаниях, представители ОПК хвалятся новыми разработками. В реальности на поле боя ударных БПЛА не хватает. Как утверждает Сладков, власти не рекомендуют критиковать ВСО. Однако, военкор уверен — это можно и нужно делать вне публичного поля.

«Ведь мы, журналисты, задаем вопросы неудобные, связанные с жизнью людей», — акцентировал внимание опытный журналист.

Военный корреспондент признал, что в местах боевых действий приходится сотрудничать и с иностранными коллегами. Причем этот процесс не всегда прост.

«Да, мы работаем с иностранцами. Есть довольно необычные и экзальтированные типы. Но, как правило, с ними нужно работать. Мы готовим один сюжет интересный на эту тему», — пообещал Александр Сладков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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