Военкор Сладков заявил о нехватке ударных беспилотников в армии ВС РФ
Военнослужащим Российской Федерации на поле боя катастрофически необходимы ударные беспилотные летающие аппараты....Подробнее
Военнослужащим Российской Федерации на поле боя катастрофически необходимы ударные беспилотные летающие аппараты. Подобная техника даст возможность осуществлять неожиданные атаки на позиции ВСУ и при этом уберегать личный состав ВС РФ и защитников Донбасса. Эту информацию рассказал Александр Сладков, фронтовой корреспондент, военный журналист, старший лейтенант, пишет издание ФАН.
Сладков рассказал о том, что различных БПЛА, осуществляющих разведку и наблюдение, предостаточно.
«Разведчиков и наблюдателей полно, но ударных мало. В РФ существует факультет беспилотной авиации в Воронеже у генерала Зиброва, начальника академии. В стране эта тема налажена на ура, есть все. Только дайте! Прежде, когда шла война, Россия имела личного состава в избытке, но по технике вопрос стоял остро. Так, вот: сейчас тоже самое», — отметил военкор.
Выступая на совещаниях, представители ОПК хвалятся новыми разработками. В реальности на поле боя ударных БПЛА не хватает. Как утверждает Сладков, власти не рекомендуют критиковать ВСО. Однако, военкор уверен — это можно и нужно делать вне публичного поля.
«Ведь мы, журналисты, задаем вопросы неудобные, связанные с жизнью людей», — акцентировал внимание опытный журналист.
Военный корреспондент признал, что в местах боевых действий приходится сотрудничать и с иностранными коллегами. Причем этот процесс не всегда прост.
«Да, мы работаем с иностранцами. Есть довольно необычные и экзальтированные типы. Но, как правило, с ними нужно работать. Мы готовим один сюжет интересный на эту тему», — пообещал Александр Сладков.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Военнослужащим Российской Федерации на поле боя катастрофически необходимы ударные беспилотные летающие аппараты....Подробнее
Попытка Украины отбить ранее захваченный российскими войсками остров Змеиный провалилась. О том, для чего Киеву...Подробнее
В Екатеринбурге начали продавать шоп-туры по магазинам брендов, которые покинули российский рынок. Для желающих снова...Подробнее
В Новороссийске городская администрация потребовала от владельца магазина «Za мясом» сменить вывеску и поработать над...Подробнее
То, что США передают разведданные Украине, Россия не будет игнорировать, но действовать необходимо разумно. Об этом в...Подробнее
НАТО уже готовится к реализации следующего плана по расширению, если провалятся окончательно планы по Украине. Об этом...Подробнее
Военный эксперт Алексей Леонков считает, что РФ не стоит уничтожать американские спутники над Украиной, где с 24...Подробнее
Россия смогла удивить американцев снова, начав применять против ВСУ «короля бомб». Об этом пишет издание Sohu, отмечая...Подробнее
В трех селах Тяжинского округа Кемеровской области загорелись более 50 домов и хозяйственных построек. Об этом сообщает...Подробнее
Социолог из Санкт-Петербурга Максим Шугалей встретился с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником. Во...Подробнее
Комментировать