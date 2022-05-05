В Бийске похоронили 22-летнего военнослужащего, погибшего в боях на Украине

Сегодня, 11:19

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В Бийске похоронили 22-летнего военнослужащего, погибшего в боях на Украине
Фото из открытых источников

В Бийске состоялись похороны военнослужащего Александра Соткина, павшего в боях на Украине, где проводится «специальная военная операция». Об этом сообщила газета «МК. Барнаул» со ссылкой на паблик «Город Бийск».

Ему было 22 года. Родился Александр Соткин 5 октября 1999 года. Среднее образование получил в школе №25 Бийска. Был призван в армейские ряды на срочную службу. По ее окончании продолжил служить в воинской части на контрактной основе.

Известно, что смерть Александра Соткина настигла 21 апреля. Погиб он на территории ЛДНР близ населенного пункта Дибровное, пытаясь отразить контратаку ВСУ.

«Спецоперация» России в Украине началась 24 февраля нынешнего года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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