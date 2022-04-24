Молодой шадринец погиб в ходе военной спецоперации в Украине

В Белгородской области прощаются с погибшим на спецоперации военнослужащим
В Белгородской области проводили в последний путь военнослужащих, погибших в ходе «военной спецоперации» на территории...Подробнее
Каирбек Таскаерович Макишов призвался служить по контракту в августе 2021 года. Ранее парень с красным дипломом закончил факультет технологии и предпринимательства в Шадринском государственном педагогическом университете. Туда он поступал в 2017 году, пишет информационное онлайн издание URA.Ru.
«У Каирбека были врождённые отличные спортивные данные. Кроме того, молодой человек обладал очень хорошим чувством юмора. Макишов развил в себе прекрасные нравственные и волевые качества. Юноша всегда был позитивным человеком. Каирбек отличался среди сверстников своей порядочностью, жизнелюбием, тактичностью, скромностью, честностью, надёжностью во всех совместных делах и начинаниях. Он был активным и деятельным участником волонтерского отряда «Добрая воля», участвовал в реализации проектов, поддержанных фондом президентских грантов «Протяни руку лапам» и «Спасем живые души». Был уважаем однокурсниками, пользовался авторитетом», — так о нём пишут участники сообщества «Шадринск — часть России...».
О смерти земляка сообщили утром, 29 апреля. Известно, что он погиб в ходе спецоперации на территории Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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В Белгородской области проводили в последний путь военнослужащих, погибших в ходе «военной спецоперации» на территории...Подробнее
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