Молодой шадринец погиб в ходе военной спецоперации в Украине

Сегодня, 13:54

0

Image 16+
Молодой шадринец погиб в ходе военной спецоперации в Украине
Фото из открытых источников

Каирбек Таскаерович Макишов призвался служить по контракту в августе 2021 года. Ранее парень с красным дипломом закончил факультет технологии и предпринимательства в Шадринском государственном педагогическом университете. Туда он поступал в 2017 году, пишет информационное онлайн издание URA.Ru. 

«У Каирбека были врождённые отличные спортивные данные. Кроме того, молодой человек обладал очень хорошим чувством юмора. Макишов развил в себе прекрасные нравственные и волевые качества. Юноша всегда был позитивным человеком. Каирбек отличался среди сверстников своей порядочностью, жизнелюбием, тактичностью, скромностью, честностью, надёжностью во всех совместных делах и начинаниях. Он был активным и деятельным участником волонтерского отряда «Добрая воля», участвовал в реализации проектов, поддержанных фондом президентских грантов «Протяни руку лапам» и «Спасем живые души». Был уважаем однокурсниками, пользовался авторитетом», — так о нём пишут участники сообщества «Шадринск — часть России...».

О смерти земляка сообщили утром, 29 апреля. Известно, что он погиб в ходе спецоперации на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Молодой шадринец погиб в ходе военной спецоперации в Украине

Сегодня, 13:54

На Украине погиб гранатометчик из Кировской области

Сегодня, 11:59

Пилот истребителя МиГ-29 ВВС Украины спас боевой самолет за секунды до уничтожения военного аэродрома

Сегодня, 07:14

22-летний контрактник из Красноярского края погиб в Украине

Вчера, 09:54

Генерал-майор Попов назвал правильной тактику ВС РФ на Украине по итогам 60 дней СВО

24-04-2022, 20:22

Подразделения сил ВС РФ пересекли границу Харьковской области в ходе наступления на севере ДНР

24-04-2022, 20:14

Кнутов разъяснил, с чем столкнется армия РФ, если решит уничтожить все вертолеты ВВС Украины

22-04-2022, 07:29

Леонков проинформировал о тяжелейших боях в Донбассе

21-04-2022, 13:59

Перенджиев: российской армии следует задействовать все виды вооружения для ударов по ВСУ в Донбассе

20-04-2022, 08:19

Нарышкин заявил, что США имеют особый расчет на ситуацию на Украине

16-04-2022, 22:04

Военные РФ нанесли удары по Харьковской и Николаевской областях

16-04-2022, 08:19

США отвергли предупреждение РФ о поставках оружия Украине

15-04-2022, 23:14

В Украину прибыли две тысячи иностранных наемников

15-04-2022, 15:09

Экс-офицеры НАТО удивлены тактикой российских военных в Украине

10-04-2022, 22:49

Под Харьковом армия России объезжает созданные с помощью НАТО БТР-4 «Буцефал» ВС Украины

10-04-2022, 07:44

Подземные коммуникации «Азовстали» армия РФ в Мариуполе штурмовать не будут

9-04-2022, 18:34

Литовкин заявил, что численность российских войск в Украине составляет 130 тыс. человек

8-04-2022, 17:59

WarGonzo: на Украине началась самая масштабная операция армии России «Донбасская дуга»

7-04-2022, 08:49

На улицах Мариуполя замечены суперминометы «Тюльпан»

6-04-2022, 20:29

«Грачи» ВКС РФ громят оборону ВС Украины под Донецком

5-04-2022, 08:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Белгородской области прощаются с погибшим на спецоперации военнослужащим

В Белгородской области прощаются с погибшим на спецоперации военнослужащим

27-04-2022, 12:39

0

В Белгородской области проводили в последний путь военнослужащих, погибших в ходе «военной спецоперации» на территории...

Подробнее
Жителей Екатеринбурга разделил спор о Z-баннере на вузе: «Отчислить их!» vs «Молодцы, девчонки».

Жителей Екатеринбурга разделил спор о Z-баннере на вузе: «Отчислить их!» vs «Молодцы, девчонки».

27-04-2022, 09:04

0

На фасаде УрГАХУ недавно появился Z-баннер. Ректор учебного заведения объяснил это собственным патриотическим порывом....

Подробнее
Хватит ли мужества у губернатора ответить на вопросы социолога Максима Шугалея?

Хватит ли мужества у губернатора ответить на вопросы социолога Максима Шугалея?

Вчера, 09:03

0

Ежегодный отчет губернатора Александра Беглова перед депутатами Законодательного собрания может стать более острым,...

Подробнее
Sohu: Россия может использовать козырь в противостоянии с США

Sohu: Россия может использовать козырь в противостоянии с США

27-04-2022, 19:54

0

В китайском издании Sohu появилась публикация, авторы которой рассказали о козыре России в борьбе с США. По их мнению,...

Подробнее
ВСУ сбили из ПЗРК Martlet крылатую ракету

ВСУ сбили из ПЗРК Martlet крылатую ракету

27-04-2022, 09:49

0

Военнослужащие Украины осуществили успешное обнаружение и последующую ликвидацию крылатой ракеты посредством...

Подробнее
Накануне в Красносельском районе Петербурга задержали дебошира, напавшего на пассажирку маршрутки

Накануне в Красносельском районе Петербурга задержали дебошира, напавшего на пассажирку маршрутки

27-04-2022, 19:19

0

В Красном Селе правоохранители задержали нарушителя общественного спокойствия, переругавшегося с пассажирами маршрутки...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Петербургский депутат рассказал о плюсах работы московского общественного транспорта

Петербургский депутат рассказал о плюсах работы московского общественного транспорта

27-04-2022, 12:23

0

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев заявил, что московским властям удалось сделать поездки в общественном...

Подробнее
На Украине погиб 19-летний танкист из Екатеринбурга Егор Старицын

На Украине погиб 19-летний танкист из Екатеринбурга Егор Старицын

27-04-2022, 15:34

0

7 апреля при проведении спецоперации в Украине погиб 19-летний военнослужащий Егор Старицын, уроженец Екатеринбурга....

Подробнее
Петербургские бизнесмены запросили льготные кредиты на сумму 890 миллионов рублей

Петербургские бизнесмены запросили льготные кредиты на сумму 890 миллионов рублей

27-04-2022, 19:14

0

Согласно сведениям, озвученным пресс-службой правительства Санкт-Петербурга, городские предприятия запросили в качестве...

Подробнее
РВ: взрывы, работа ПВО и загоревшийся склад боеприпасов – неспокойная ночь в регионах РФ

РВ: взрывы, работа ПВО и загоревшийся склад боеприпасов – неспокойная ночь в регионах РФ

27-04-2022, 10:29

0

Сегодняшней ночью, с 26 на 27 апреля 2022 года, и утром, в ряде регионов РФ, приграничных с Украиной, было неспокойно....

Подробнее