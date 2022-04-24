22-летний контрактник из Красноярского края погиб в Украине

Сегодня, 09:54

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22-летний контрактник из Красноярского края погиб в Украине
Фото из открытых источников

22-летний солдат Дмитрий Василевский из Абанского района Красноярского края погиб на территории Украины.

Он участвовал в «военной спецоперации», которую Россия начала 24 февраля, введя свои войска на Украину. Информацию о гибели Дмитрия Василевского из деревни Канарай Абанского района подтвердили местные власти, передает «ТВК Красноярск».

Родные погибшего военного рассказали, что Дмитрий был контрактником. Он заключил контракт после срочной службы. Дмитрий был призван после того как закончил Дзержинский СПТУ.

Погиб Дмитрий 1 апреля в боях на территории Украины. Поскольку опознать тело было нельзя, для установления личности погибшего пришлось взять ДНК у матери военнослужащего. Тетя погибшего сообщила, что хоронили его в закрытом гробу. Посмертно ему присвоили орден Мужества.

Прощались с Дмитрием Василевским родные и близкие 27 апреля в поселке Абан, где он и провел свое детство.

Отметим, Минобороны РФ 25 марта сообщило, что в боях на территории Украины погибли более 1350 российских военных. Местные СМИ и региональные власти продолжают рассказывать о погибших в ходе «военной спецоперации» российских военнослужащих.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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