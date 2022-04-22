Подразделения сил ВС РФ пересекли границу Харьковской области в ходе наступления на севере ДНР

Вчера, 20:14

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Подразделения сил ВС РФ пересекли границу Харьковской области в ходе наступления на севере ДНР
Фото из открытых источников

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации пересекли рубеж, пролегающий между Харьковской областью и Донецкой Народной Республикой. Движение армейских подразделений РФ осуществляется в рамках наступления на позиции украинских войск, рассказал журналисту информационного онлайн издания «Царьград» военный корреспондент Александр Коц. 

Как утверждает военспец, большая группировка военнослужащих российской армии с тактическим обозначением «О», сейчас осуществляет движение в населенных пунктах на севере ДНР. В том кластере расположились бойцы ВСУ. В частности, подразделения Центрального военного округа установили контроль над городом Лозовое и с боями продвигаются в сторону Ямполя и Лимана. Российская армия приступила к «спецоперации» на территории Украины 24 февраля. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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