Подразделения сил ВС РФ пересекли границу Харьковской области в ходе наступления на севере ДНР

В воздушном пространстве Украины из ПЗРК при поддержке беспилотника был сбит боевой вертолет
В воздушном пространстве Украины был уничтожен боевой вертолет. Это произошло у побережья Азовского моря. Как...Подробнее
Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации пересекли рубеж, пролегающий между Харьковской областью и Донецкой Народной Республикой. Движение армейских подразделений РФ осуществляется в рамках наступления на позиции украинских войск, рассказал журналисту информационного онлайн издания «Царьград» военный корреспондент Александр Коц.
Как утверждает военспец, большая группировка военнослужащих российской армии с тактическим обозначением «О», сейчас осуществляет движение в населенных пунктах на севере ДНР. В том кластере расположились бойцы ВСУ. В частности, подразделения Центрального военного округа установили контроль над городом Лозовое и с боями продвигаются в сторону Ямполя и Лимана. Российская армия приступила к «спецоперации» на территории Украины 24 февраля.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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В воздушном пространстве Украины был уничтожен боевой вертолет. Это произошло у побережья Азовского моря. Как...Подробнее
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