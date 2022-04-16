Леонков проинформировал о тяжелейших боях в Донбассе

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Военный эксперт Алексей Леонков рассказал о том, что в настоящее время ВС РФ совместно с армейскими подразделениями ЛДНР ощутили в своём продвижении чрезвычайное сопротивление украинских войск. Специалист по военной аналитике говорит о том, что сейчас войска Российской Федерации осуществляют широкомасштабную стратегическую подготовку к глобальным наступательным военным действиям.
Алексей Леонков считает, что ещё не наступило время заявлять о переходе боевых действий на территории Донбасса в позиционную стадию. Об этом сообщило информационное онлайн издание Украина.ру.
«Военнослужащие армейских подразделений Украины, расположенные на территории Донбасса, выстроили чрезвычайно мощные и крепкие укрепрайоны. Все бойцы и командиры ВСУ засели там под тремя-четырьмя метрами бетона, уложенного сверху укрытий вместе со стальным арматурным поясом. Российским военным необходимо сначала понять, как на практике устроена эта сложнейшая подземная коммуникация, чтобы по частям ее ликвидировать», — объяснил Алексей Леонков.
Военный специалист уверен в том, что Вооруженные силы Российской Федерации и подразделения ЛДНР в текущий момент осуществляют преодоление весьма сильного сопротивления украинских войск. У них было целых 8 лет для того, чтобы обосноваться в Донбассе прочно и капитально. Поэтому бои за Донбасс идут серьёзные. Всё идёт по плану. И спешить, по мнению эксперта, здесь не стоит. Сейчас идут бои по всей линии соприкосновения на Донбассе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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