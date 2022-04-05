WarGonzo: на Украине началась самая масштабная операция армии России «Донбасская дуга»

Уже без тени сомнения можно говорить о том, что на территории Украины осуществляется максимально кровопролитная и чрезвычайно масштабная военная специальная операция, проводимая армейскими подразделениями Российской Федерации. Специалисты, а именно: летописцы, эксперты в сфере международных вооружений и военные аналитики, единогласно присвоили данному событию символическое наименование «Донбасский котёл» или «Донбасская дуга», поскольку самые крупные сражения уже начались и продолжаются именно на многострадальной территории Донбасса.

Обозреватели международных военных событий полагают — суммарное количество солдат и офицеров, которые принимают непосредственное участие в этой крупнейшей битве со всех государств и континентов, с большой долей вероятности, будет не менее 300 тысяч человек. Такую неоправданно тяжёлую статистику демонстрирует в своём Телеграм-канале WarGonzo военный корреспондент Семен Пегов.

Захват Вооружёнными силами Российской Федерации и взятие под свой непосредственный контроль города Изюм в Харьковской области эксперт в военной сфере объяснил таким выражением:

«Начало бури».

Ещё одно профессиональное мнение - другой военный корреспондент Юрий Подоляка утверждает, что российская сторона попытается замкнуть украинских военнослужащих в «Донбасском котле» с трех направлений: из Изюма, Горловки и Гуляйполя. Ранее СМИ приводили слова эксперта Владислава Шурыгина, заявившего, что следующей целью российской армии может быть окружение Вооружённых сил Украины в Донбассе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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