Gazeta: эксперт о запугивании третьей мировой войной

Сегодня, в четверг, 3 марта 2022 года, информационное онлайн издание Gazeta из Республики Польша, сообщило о том, что Москва очень красноречиво предупредила Запад, что вмешиваться в дела Украины в настоящее время не нужно. Об этом написало информационное онлайн издание ИноСМИ.

Польский военно-политический обозреватель Рафал Копеч в своём разговоре с журналистами, прокомментировал заявление руководителя российского МИДа Сергея Лаврова о том, что третья мировая война будет «ядерной и разрушительной».

Эксперт по мировым вооружениям высказал своё профессиональное мнение о том, что в данном случае, как конфликт интересов России с Украиной, абсолютно нелогично применять такое серьезное оружие, как ядерное. Ведь в настоящее время ситуация между двумя славянскими государствами не столь критическая, полагает аналитик. Относительно приказа о приведении «ядерной триады» в режим дежурства, который на днях подписал президент страны Владимир Путин, является своего рода посланием лидерам Запада, чтобы те не оказывали поддержку Украине.

Стоит отметить: Джо Байден успокоил американцев, заявив, что Соединённым Штатам Америки не угрожает ядерная война, ведь Запад тоже имеет силы ядерного сдерживания. Копеч отмечает, что за последние годы такого «недвусмысленного» заявления политиков РФ еще не было. Однако эксперт подчеркивает, что странам военного блока НАТО ядерная война не угрожает. Скорее всего, это пропагандистская игра России, предполагает военно-политический аналитик.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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