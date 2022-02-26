Главы Курской и Пензенской областей сообщили о гибели в Украине двух военнослужащих РФ

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Сегодня, во вторник, 1 марта 2022 года, пришли печальные известия о том, что два военнослужащих-контрактников Российской Федерации погибли при выполнении военной спецоперации в Украине.
«Дорогие куряне! Со скорбью сообщаю о гибели нашего земляка, сержанта контрактной службы Андрея Ильина. Парень участвовал в военной спецоперации на территории Украины», — сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт на странице своего аккаунта в социальной сети «ВКонтакте».
В этот же период убит рядовой-контрактник Михаил Афанасов. Об этом пришло известие от губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.
«Михаил осознанно выбрал воинскую службу. Он пришёл служить в ряды вооруженных сил по контракту. До самой последней минуты своей жизни рядовой Афанасов оставался верен присяге, своему долгу перед Родиной, перед всеми нами».
Такие слова написал Олег Мельниченко на своей странице в Instagram. 27 февраля глава Дагестана Сергей Меликов также сообщил о том, что на территории Украины в ходе военной спецоперации погиб офицер из Российской Федерации Нурмагомед Гаджимагомедов. Об еще одном погибшем военнослужащем в Украине рассказал глава Калмыкии Бату Хасиков.
«Фонтанка» писала, что ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил о потерях российской армии во время специальной военной операции на Украине. Также он признал, что есть военнопленные.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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