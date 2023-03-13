Опубликовано первое видео из Зализнянского, которое освободили отряды ЧВК «Вагнер»

Сегодня, 12:24

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Опубликовано первое видео из Зализнянского, которое освободили отряды ЧВК «Вагнер»
Фото: ТГ-канал "Разгрузка Вагнера"

Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают планомерное окружение Бахмута. В Telegram-канале «Разгрузка Вагнера» появился видеоролик, снятый в освобожденном ими населенном пункте Зализнянское.

Боец «оркестра» в кадре заявил, что поселение перешло под их контроль 15 марта. Также в ролике показаны дома частного сектора, которые сильно пострадали в боях.

Сам населенный пункт находится недалеко от важной дороги, ведущей от Бахмута к Славянску.

Несмотря на успехи ЧВК «Вагнер» в окрестностях Бахмута и на его территории, украинское военно-политическое руководство намерено продолжать бои за город. Сюда продолжают подвозить личный состав для ротации в подразделениях, а также оружие и боеприпасы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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