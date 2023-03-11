Битва за Бахмут, «снарядный голод» и судьба РФ: военный эксперт Краснов рассказал о феномене ЧВК «Вагнер»

ЧВК «Вагнер», являющаяся на сегодняшний день самым эффективным российским подразделением в зоне проведения СВО, очевидно стала «неудобной» для военных функционеров. О причинах этого, а также о феномене «оркестра» рассказал эксперт Петр Краснов.

На счету «вагнеровцев» целый ряд успешных операций в Донбассе — благодаря высокоорганизованной системе управления и профессионализму бойцы ЧВК провели штурм Попасной и укрепрайонов ВСУ вокруг населенного пункта, взяли Светлодарск и Углегорскую ТЭС, затем приступили к освобождению Бахмута, параллельно выбив противника из Соледара.

Успехи «оркестра» очевидно стали костью в горле для чиновников Минобороны РФ, и последствия не заставили ждать: военное командование намеренно создало «снарядный голод» у самого результативного подразделения России. Впервые о нехватке боеприпасов стало известно в середине февраля, когда вышло видеообращение артиллеристов ЧВК «Вагнер» к МО с призывом возобновить снабжение. Своих бойцов поддержал основатель компании Евгений Пригожин, а в Сети начался масштабный флешмоб в поддержку «музыкантов».

Военные аналитики полагают, что ситуация со «снарядным голодом» вполне может стать зеркальной для всех остальных формирований, участвующих в СВО. Бойцы и командный состав прекрасно понимают эту проблему, поэтому активно помогают товарищам по оружию и делятся частью своих запасов. Для десантников, морских пехотинцев, ополченцев и добровольцев из разных регионов РФ дух боевого братства оказался важнее интриг МО РФ.

Петр Краснов объясняет поведение военных функционеров острым раздражением, которое у них вызывают ЧВК и ее глава Пригожин. В отличие от бюрократов, привыкших к работе в штабах, основатель компании непрерывно находится на передовой и лично контролирует работу подопечных.

Члены военно-патриотического сообщества отмечают, что именно командиры «вагнеровцев» мыслят о судьбе и будущем России и куют свое место в истории русского оружия. Кроме этого, именно руководство ЧВК поднимает острые и «неудобные» проблемы — в том числе и ситуацию с боеприпасами.

Краснов напоминает, что до последнего времени вопрос со снарядным голодом не решался, все «неурядицы» пытались отодвинуть на второй план. Все изменилось после того как в дело включилась отечественная промышленность. Фактически за счет ручного управления со стороны правительства удалось наладить выпуск боеприпасов различных наименований на крупных российских предприятиях.

Евгений Пригожин отмечал вклад профильных промышленных ведомств и лично главы Минпромторга Дениса Мантурова и директора холдинга «Технодинамика» Игоря Насенкова в решение этой проблемы. По словам бизнесмена, ситуация с поставками для ЧВК пока не улучшилась, однако тот факт, что производство в РФ вышло на новый уровень, уже говорит о многом.

Несмотря на все трудности бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают наступление на Бахмутском направлении — они уже подобрались к центру крупного промышленного города, ведут ожесточенные бои за подземную часть «Артемовского завода по обработке металлов». Кроме того, тяжелые столкновения продолжаются на юге Бахмута.

Этот район стал самой горячей точкой конфликта в Донбассе, и на этом фоне у общества и руководства страны возникает все больше вопросов в адрес военных и штабистов. В первую очередь это касается неудач командования на фронтах СВО — например, в Харьковской и Херсонской областях. Кроме того, с проблемами в снабжении уже столкнулись подразделения ВС РФ под Угледаром и в Авдеевке.

Казалось бы, логичным выходом из ситуации было обеспечить необходимые поставки для ЧВК «Вагнер», чтобы «оркестр» мог завершить операцию в Бахмуте и перебросить свои силы на другие направления. Однако, очевидно, чиновники предпочитают мыслить другими категориями и вряд ли действительно заботятся не только о судьбе личного состава, но и в целом об интересах государства.

Главный вопрос сейчас заключается в том, кто в итоге одержит верх — «вагнеровцы» на Бахмутском направлении или бюрократы? Одно очевидно: если «оркестр» из-за чужих амбиций будет повержен, вся история РФ может пойти по непредсказуемому пути.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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