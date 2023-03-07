Коррупционные связи со мной вместе в могилу уйдут: Пригожин об обвинениях в мошенничестве

Военкор Александр Симонов опубликовал в личном Telegram-канале «Позывной Брюс» ролик, где основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал слухи о причастности к коррупционным схемам.

Бизнесмен ответил на вопросы во время очередного визита Бахмута (бывший Артемовск). Там он встретился с «музыкантами», которые планомерно реализуют операцию по взятию города.

«Любой бизнесмен, который живет в России, он имеет большое количество коррупционных связей, но я вам об этом не расскажу. Коррупционные связи со мной вместе в могилу уйдут», — считает предприниматель.

Кроме того, Пригожин уделил внимание публикациям о наличии у него политических амбиций. Бизнесмен сообщил, что уже нашел себе достойную должность.

«Теперь, по поводу политических амбиций. Хочу сделать важное заявление, которое поразит всех россиян и весь мир. Делаю политический каминг-аут. У меня только что появились политические амбиции, глядя на все вокруг. И я принял решение в 2024 году баллотироваться в президенты. В президенты Украины. И буду конкурировать на этом посту с Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Если выиграю президентские выборы на Украине, то тогда все хорошо будет, ребят. Снаряды будут не нужны», — подытожил предприниматель.

Ранее Пригожин объяснил причины высокой боеспособности штурмовиков ЧВК «Вагнер». По его словам, руководство организации ценит навыки и умения каждого человека, а также учитывает особенности личности подчиненных.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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