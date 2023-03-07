Коррупционные связи со мной вместе в могилу уйдут: Пригожин об обвинениях в мошенничестве

Заслуженный врач РФ рассказал, что в ближайшее время ждет Романа Костомарова
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Военкор Александр Симонов опубликовал в личном Telegram-канале «Позывной Брюс» ролик, где основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал слухи о причастности к коррупционным схемам.
Бизнесмен ответил на вопросы во время очередного визита Бахмута (бывший Артемовск). Там он встретился с «музыкантами», которые планомерно реализуют операцию по взятию города.
Кроме того, Пригожин уделил внимание публикациям о наличии у него политических амбиций. Бизнесмен сообщил, что уже нашел себе достойную должность.
Ранее Пригожин объяснил причины высокой боеспособности штурмовиков ЧВК «Вагнер». По его словам, руководство организации ценит навыки и умения каждого человека, а также учитывает особенности личности подчиненных.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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