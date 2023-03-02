Пригожин заманил украинскую армию в ловушку: генерал Липовой о «Бахмутской мясорубке»

Сегодня, 15:37

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Пригожин заманил украинскую армию в ловушку: генерал Липовой о «Бахмутской мясорубке»
Фото из открытых источников

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин провоцирует киевский режим на переброску в Бахмут новых подразделений для продолжения бесперебойной работы «Бахмутской мясорубки». Об этом заявил Герой России, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой.

Эксперт считает, что таким образом петербургский бизнесмен искусно реализует план по стягиванию оставшихся резервов украинской армии в город для их дальнего уничтожения.

Пригожин множество раз публично обращался к Владимиру Зеленскому. Петербургский предприниматель предлагал президенту Украины провести авиа-дуэль за судьбу Бахмута, призывал сражаться за город до последнего и ни в коем случае не отступать.

Генерал-майор Липовой уверен, что публичная активность Евгения Пригожина является частью стратегии по заманиваю ВСУ в ловушку.

«Пригожин является талантливым руководителем, а на сегодняшний день еще и достаточно опытным командиром. У него четко отлаженный механизм наступательных действий, который позволяет перемалывать все резервы противника. Поэтому он делает такие заявления в расчете на то, что эти слова еще больше подорвут боевой настрой киевского режима. Эти же заявления слышат не только украинские руководители, но и солдаты, которые сейчас находятся в Бахмуте. Они понимают, что для них создана ловушка, в которую их искусно заманивают.

Поэтому заявления Пригожина, они не спонтанны, они не популистские, они глубоко продуманные. Тем самым он ждет продолжения сопротивления, чтобы «музыканты» работали по пристрелянным точкам и показывали движение, которое мы наблюдаем каждый день, что позволяет очень активно перемалывать резервы, оставшиеся у киевского режима», – подчеркнул офицер.

По мнению Липового, в киевском руководстве ведутся дискуссии о дальнейших действиях вокруг города. Командиры ВСУ вступают за отступление из Бахмута, но в Офисе президента Украины требуют продолжать сражение.

«Буквально вчера в руководстве ВСУ уже слышались предложения об оставлении города, так как он уже не имеет никакого стратегического значения, хотя неделю назад были совсем другие заявления. Залужный и все остальные поняли, что Бахмут не удержать, там продолжается перемалывание всех ресурсов, в том числе и людских, а каждые сутки нахождения города под контролем Украины обходятся Киеву очень дорого», – отметил он.

Генерал-майор обратил внимание, что боевая обстановка вокруг Бахмута требует немедленного вывода оставшихся частей ВСУ, но Киев пытается всеми силами не допустить удара по своей репутации из-за потери города и готов стягивать оставшиеся резервы.

«Поэтому все чаще и чаще слышатся голоса, что нужно оставлять Бахмут, спасать уцелевшие там части и выходить на новые рубежи и закрепляться. Просто сейчас они пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре и заявляют, что будет держать и сражаться, хотя факты говорят об обратном. В Бахмуте остается все меньше и меньше боеспособных частей, боевой дух у личного состава не на столько высокий, чтобы продолжать сражаться», – заключил Липовой.

Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают наступление в Бахмуте. Штурмовые группы «музыкантов» сражаются с украинской армией за каждый дом, планомерно продавливая оборону противника. Продвижение бойцов ЧВК «Вагнер» на севере и юге города создает угрозу окружения многотысячной группировки украинской армии в городе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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