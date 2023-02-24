«Сирийские войска отказались нас поддерживать»: Пригожин рассказал подробности освобождения Пальмиры

Подразделения ЧВК «Вагнер» только своими силами повторно освободили Пальмиру 2 марта 2017 года от боевиков ИГИЛ (запрещенная в России организация). Об этом рассказал основатель компании Евгений Пригожин, отвечая на запрос издания «Блокнот». Комментарий предпринимателя опубликовал Telegram-канал «Пресс-служба Пригожина».

Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал, что в день освобождения древнего города он прибыл на подступы к Пальмире вместе с представителем сирийских властей. Чиновник поблагодарил бойцов за повторное возращение пальмиры под контроль правительства. Бойцы ЧВК «Вагнер» первый раз освободили город от террористов в конце марта 2016 года, но сирийские войска и ВС РФ не смогли удержать населенный пункт. 20-тысячный контингент отступил из Пальмиры, как только к ней приблизился отряд из 300 террористов.

«Да, действительно 2 марта 2017 года с рассветом я прибыл под Пальмиру и находился там вместе с одним высокопоставленным чиновником из сирийской администрации, который приехал поблагодарить моих бойцов за то, что они согласились во второй раз отбить Пальмиру у врага. Первым, кто заходил на Пальмиру был Ратибор — командир первого штурмового отряда. Хорошо помню его слова, он повернулся к чиновнику и сказал: «Если вы опять ***** (потеряете) Пальмиру, в третий раз мы точно ее отбивать не будем», — рассказал Пригожин.

Петербургский предприниматель сообщил, что сирийская армия не принимала никакого участия в штурме и заняла город только после его зачистки от боевиков. И такие случаи происходили в ходе всей кампании в Сирии.

«Сирийские войска отказались нас поддерживать во время этого штурма. В принципе сирийская армия редко когда воевала, обычно она ходила табунами по нашим стопам, когда дело уже было сделано. Так случилось и на Пальмире. После того, как мы взяли электростанцию и аэропорт Пальмиры, я сообщил об этом нашему командованию. И был отдан приказ на выдвижение сирийским войскам, они зашли в город по южной дороге за горным хребтом, — подчеркнул основатель ЧВК «Вагнер». — С Пальмиры мы через некоторое время продолжили движение в сторону Дейр-эз-Зора. Сирийские войска зашли в город, когда он был фактически в безопасности. Так было во всех сражениях в Сирийской войне».

После Пальмиры последовало продвижение отрядов ЧВК «Вагнер» в сторону города Дейр-эз-Зора. В дальнейшем последовали бои под Эс-Сухной и Эш-Шолой.

«Но это уже другие фрагменты из истории ЧВК «Вагнер», — резюмировал Евгений Пригожин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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