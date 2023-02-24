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Подразделения ЧВК «Вагнер» только своими силами повторно освободили Пальмиру 2 марта 2017 года от боевиков ИГИЛ (запрещенная в России организация). Об этом рассказал основатель компании Евгений Пригожин, отвечая на запрос издания «Блокнот». Комментарий предпринимателя опубликовал Telegram-канал «Пресс-служба Пригожина».
Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал, что в день освобождения древнего города он прибыл на подступы к Пальмире вместе с представителем сирийских властей. Чиновник поблагодарил бойцов за повторное возращение пальмиры под контроль правительства. Бойцы ЧВК «Вагнер» первый раз освободили город от террористов в конце марта 2016 года, но сирийские войска и ВС РФ не смогли удержать населенный пункт. 20-тысячный контингент отступил из Пальмиры, как только к ней приблизился отряд из 300 террористов.
Петербургский предприниматель сообщил, что сирийская армия не принимала никакого участия в штурме и заняла город только после его зачистки от боевиков. И такие случаи происходили в ходе всей кампании в Сирии.
После Пальмиры последовало продвижение отрядов ЧВК «Вагнер» в сторону города Дейр-эз-Зора. В дальнейшем последовали бои под Эс-Сухной и Эш-Шолой.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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