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Представители Министерства обороны РФ были недовольны высокой эффективностью ЧВК «Вагнер» в рамках СВО, поэтому решили снизить боеспособность конкурента путем ограничения снабжения - такое мнение озвучил военный историк, директор музея войск ПВО и полковник запаса Юрий Кнутов.
Ранее «музыканты» и их руководитель, бизнесмен Евгений Пригожин, заявили, что МО РФ не обеспечивает подразделение снарядами в необходимом количестве. Предприниматель отметил, что формирование получает лишь 20% снарядов от нормы, и призвал общественность поддержать флешмоб #дайснарядывагнерам.
Кнутов заявил, что отечественным военным функционерам напротив следует перенимать некоторые особенности ЧВК «Вагнер». В частности, историк выделил оперативность, самодостаточность и тактику формирования.
Директор музея войск ПВО добавил, что причиной, по которой МО РФ создали дефицит снарядов у «музыкантов», является конкуренция. Представители ведомства увидели в штурмовиках угрозу в связи с их высокой боеспособность и эффективность на фоне других участников СВО:
Некоторое время назад Евгений Пригожин сообщил, что проблема со «снарядным голодом» урегулирована. Предприниматель поблагодарил всех, кто призывал к разрешению инцидента.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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