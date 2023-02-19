Кнутов объяснил задержки в поставках снарядов для ЧВК «Вагнер» конкуренцией со стороны МО РФ в рамках СВО 

Представители Министерства обороны РФ были недовольны высокой эффективностью ЧВК «Вагнер» в рамках СВО, поэтому решили снизить боеспособность конкурента путем ограничения снабжения - такое мнение озвучил военный историк, директор музея войск ПВО и полковник запаса Юрий Кнутов.

Ранее «музыканты» и их руководитель, бизнесмен Евгений Пригожин, заявили, что МО РФ не обеспечивает подразделение снарядами в необходимом количестве. Предприниматель отметил, что формирование получает лишь 20% снарядов от нормы, и призвал общественность поддержать флешмоб #дайснарядывагнерам.

Кнутов заявил, что отечественным военным функционерам напротив следует перенимать некоторые особенности ЧВК «Вагнер». В частности, историк выделил оперативность, самодостаточность и тактику формирования.

«Их снабжению, наоборот, надо отдавать приоритет, изучать позитивный опыт, внедрять его в войска, потому что механизм ВС РФ достаточно большой, сложный, и не такой гибкий, как ЧВК. Но ряд моментов, которые используют "вагнеровцы", можно было бы взять на вооружение и применить при проведении боевых действий», — указал спикер.

Директор музея войск ПВО добавил, что причиной, по которой МО РФ создали дефицит снарядов у «музыкантов», является конкуренция. Представители ведомства увидели в штурмовиках угрозу в связи с их высокой боеспособность и эффективность на фоне других участников СВО:

«Подобные конфликты возникают из-за того, что на уровне не высшего руководства, а более мелких чиновников есть определенная конкуренция. ЧВК "Вагнер" действуют эффективнее других подразделений, полков, батальонов, и оправдать безуспешность тех или иных наступательных или оборонительных операций [ВС РФ] проще всего обвинением ЧВК "Вагнер" в том, что она получает избыточное количество боеприпасов, а регулярные части якобы испытывают дефицит».

Некоторое время назад Евгений Пригожин сообщил, что проблема со «снарядным голодом» урегулирована. Предприниматель поблагодарил всех, кто призывал к разрешению инцидента.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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