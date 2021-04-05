В Москве назвали военные действия на Донбассе «началом конца» для Украины

Сегодня, 09:54

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В Москве назвали военные действия на Донбассе «началом конца» для Украины

Боевые действия на Донбассе со стороны Киева станут началом конца Украины. Такое заявление сделал заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак на встрече с экспертами Института мировой экономики и международных отношений. Он также сказал, что Россия не останется в стороне от конфликта и встанет на защиту своих граждан, проживающих на Донбассе, если Киев пойдет в наступление.

Обсуждая ситуацию на Донбассе, Козак заявил, что Украина похожа на детей, играющих в спички, и неизвестно до чего она доиграется. В свою очередь в Киеве заявляют, что Россия наращивает военную силу на границе с Донбассом, угрожая тем самым безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что украинские зенитчики отработали стрельбы по воздушным целям на Донбассе. Также стало известно, что 8 апреля глава польского МИДа Збигнев Рау отбыл в Украину, чтобы обсудить с Киевом обстановку на границах страны, пишет ukraina.ru.

Некоторое время назад глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в регионе не хотят воевать с Украиной. При этом он подчеркнул, что ситуация на границе с Украиной накаляется, увеличивается количество обстрелов. Конфликтующие стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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