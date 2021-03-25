Эксперт: НАТО готовится к войне с Россией в Донбассе

Сегодня, 20:34

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Эксперт: НАТО готовится к войне с Россией в Донбассе

Военный аналитик Константин Сивков предположил, что обострение ситуации в Донбассе может привести к реальной ядерной войне между Россией и НАТО. По оценке эксперта, напряженность в Донбассе будет продолжать нарастать с каждым днем и в итоге достигнет критической точки невозврата. Об этом пишет «Новый День».

Военный обозреватель Константин Сивков указал, что в конфликт на востоке Украины может быть втянут и Североатлантический альянс — особенно такая возможность появится, если ЛНР и ДНР не смогут самостоятельно воспрепятствовать агрессии ВСУ и обратятся за помощью к России. 

«В этих условиях возникает реальная угроза применения тактического ядерного оружия, учитывая американские взгляды на этот вопрос. Если в конфликт вмешается НАТО, не исключено что на помощь ВСУ придут также войска Германии и Великобритании, с чем однозначно не станет мириться Россия», - отметил Сивков. 

Аналитик подчеркнул, что в продолжение конфликта на Донбассе заинтересована не только Украина, но и США — поскольку для Вашингтона важно создать реальную угрозу для России, даже если для этого придется пожертвовать большей частью состава украинской армии.

«Россия должна четко обозначить свою позицию и заявить, что если для 600 тысяч людей с российским паспортом, которые проживают на Донбассе, будет создана угроза для жизни, то Москва сразу же вступится за них и применит свои системы оружия. Если в конфликт в Донбассе вмешаются третьи страны, то Россия будет иметь право пресечь это вмешательство самым радикальным способом, вплоть до применения ядерного оружия», - добавил Константин Сивков.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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