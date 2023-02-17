Аналитики «Горячих Точек» сообщили о нестыковках в опровержении Минобороны по увольнению военных ЛДНР

Сегодня, 20:30

0

Image 16+
Аналитики «Горячих Точек» сообщили о нестыковках в опровержении Минобороны по увольнению военных ЛДНР
Эдуард Басурин

Недавно в Сети стала распространяться информация о том, что по неустановленным причинам боевых офицеров ДНР и ЛНР увольняют из рядов ВС РФ. Когда ситуация вызвала широкий резонанс, Министерство обороны России выпустило опровержение.

В ситуации попытались разобраться авторы Telegram-канала «Горячие Точки». Они констатировали подмену понятий в этом вопросе.

Напомним, что под увольнение попал заместитель командующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин. С ним встретился основатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин, который подверг это решение критике.

Аналитики отметили, что технически донецких и луганских силовиков действительно никто не увольнял - их просто не приняли в состав Министерства обороны РФ.  

«Минобороны РФ назвало несоответствующей действительности информацию о том, что министерство увольняет кого-то из офицеров ДНР и ЛНР.  И в определенной степени не соврало. Они их действительно не увольняют — ОНИ ИХ НЕ ПРИНИМАЮТ В СОСТАВ МО РФ. И тот же Басурин абсолютно правдиво сказал, что его не уволили, его просто ОТСЕЯЛИ.  Видимо Минобороны и Шойгу считают, что от перемены мест слагаемых сумма все-таки меняется», — говорится в публикации.

Многие пользователи соцсетей усомнились в правдивости заявления российского военного ведомства. Некоторые комментаторы уверены, что МО РФ целенаправленно «избавляется» от лишних людей, чтобы на их места поставить своих командиров. Между тем, Басурину до официальной пенсии оставалось лишь 4 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Он яд принял, а это вещество выплюнул»: Пригожин объяснил смысл отравления Алаудинова бромцианом

17-02-2023, 23:05

Где-то на складах боеприпасы есть: артиллеристы ЧВК «Вагнер» попросили снаряды для успешного взятия Бахмута

17-02-2023, 12:51

Дорогой салон и массаж в Москве замыливает глаз: Военкор Руденко поддержал мнение Пригожина о том, что бойцами нужно управлять вживую

16-02-2023, 20:51

СМИ указали на возможные причины проблем с набором заключенных у Минобороны РФ

16-02-2023, 12:25

Бизнесмен Евгений Пригожин объяснил идеологию ЧВК «Вагнер»

10-02-2023, 22:48

Баранец рассказал, как Пригожин превратил Бахмут в ловушку для украинской армии

6-02-2023, 21:46

"У нас не бывает": Пригожин емко ответил на вопрос о пропавших без вести бойцах ЧВК "Вагнер"

31-01-2023, 16:42

Военные пожаловались на «сущий ад» под Артемовском

31-01-2023, 14:34

Безлер указал на последствия сдачи Славянска Стрелковым в 2014 году

30-01-2023, 14:27

Игорь Безлер рассказал о бездарности Стрелкова, сдавшего Славянск

29-01-2023, 20:20

«Единство, равенство и братство»: бывший заключенный Ястребов рассказал о службе в рядах ЧВК «Вагнер»

25-01-2023, 15:23

«Подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед»: Пригожин рассказал о ситуации под Бахмутом

19-01-2023, 15:21

«Русская весна»: Украинские войска пытаются прорвать фронт в районе Сватово и Кременной

19-01-2023, 13:34

Ветеран разведки Клупов раскрыл причины медленного наступления российских войск на Украине

18-01-2023, 13:49

«Было тяжело и очень тяжело»: бизнесмен Пригожин вернул домой бойцов ЧВК «Вагнер», отслуживших полугодовой контракт

17-01-2023, 19:18

Онколог Дмитрий Петровский сообщил о спасении жизней военных в зоне СВО ВС из РФ

15-01-2023, 09:44

Пригожин рассказал о попытках в СМИ запретить упоминание ЧВК «Вагнер»

13-01-2023, 17:33

Депутат Водолацкий считает, что планы ВСУ о наступлении на Ростов и Таганрог неосуществимы

10-01-2023, 12:29

«Я неоднократно уже просил и еще раз попрошу»: Пригожин призвал военкоров не давать преждевременной информации о взятии Соледара

6-01-2023, 16:19

Военный эксперт Коц рассказал об особенности экипировки в зимний период

3-01-2023, 15:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Он яд принял, а это вещество выплюнул»: Пригожин объяснил смысл отравления Алаудинова бромцианом

«Он яд принял, а это вещество выплюнул»: Пригожин объяснил смысл отравления Алаудинова бромцианом

17-02-2023, 23:05

0

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин посетил госпиталь, где проходит лечения после отравления командир батальона...

Подробнее
Где-то на складах боеприпасы есть: артиллеристы ЧВК «Вагнер» попросили снаряды для успешного взятия Бахмута

Где-то на складах боеприпасы есть: артиллеристы ЧВК «Вагнер» попросили снаряды для успешного взятия Бахмута

17-02-2023, 12:51

0

Штурмующие Бахмут бойцы ЧВК «Вагнер» попросили у Минобороны РФ содействия в поставке боеприпасов. Обращение...

Подробнее
Дорогой салон и массаж в Москве замыливает глаз: Военкор Руденко поддержал мнение Пригожина о том, что бойцами нужно управлять вживую

Дорогой салон и массаж в Москве замыливает глаз: Военкор Руденко поддержал мнение Пригожина о том, что бойцами нужно управлять вживую

16-02-2023, 20:51

0

Военный репортер ВГТРК Андрей Руденко заявил, что регулярное посещение московских массажных кабинетов командованием...

Подробнее
Уоллес выступил с заявлением об инциденте на «Северном потоке»

Уоллес выступил с заявлением об инциденте на «Северном потоке»

17-02-2023, 17:49

0

Представитель европейского законодательного органа Уоллес выступил с предложением привлечь представителей американских...

Подробнее
В Екатеринбурге начали продавать покрашенную селедку под видом рыбы дорогих сортов

В Екатеринбурге начали продавать покрашенную селедку под видом рыбы дорогих сортов

16-02-2023, 21:39

0

Жители Екатеринбурга заметили на полках магазинов странный деликатес. Речь идет о морепродукте под броским названием...

Подробнее
Сорокин раскритиковал идею цифровизации системы здравоохранения в Петербурге

Сорокин раскритиковал идею цифровизации системы здравоохранения в Петербурге

Вчера, 16:45

0

Юрист, активист Никита Сорокин считает, что цифровизацию в сфере обеспечения жителей рецептами на льготные лекарства...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Американский сенатор Митч Макконнелл назвал «победу над Россией» важнейшей задачей в мире

Американский сенатор Митч Макконнелл назвал «победу над Россией» важнейшей задачей в мире

17-02-2023, 18:29

0

В США снова заговорили о том, что для всего мира важнейшая задача на данный момент - добиться «победы над Россией». Об...

Подробнее
Глава МИД Украины Кулеба уверен, что ВСУ удержат Бахмут

Глава МИД Украины Кулеба уверен, что ВСУ удержат Бахмут

17-02-2023, 15:54

0

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что украинским войскам не придется отступать из Бахмута...

Подробнее
Развожаев объяснил звуки стрельбы в Севастополе плановыми учениями

Развожаев объяснил звуки стрельбы в Севастополе плановыми учениями

17-02-2023, 16:34

0

Во многих пабликах сегодня появилась информация о том, что в Севастополе слышны звуки стрельбы - автоматные очереди....

Подробнее
С 19 февраля в Турции прекращаются поиски пропавших при землетрясении

С 19 февраля в Турции прекращаются поиски пропавших при землетрясении

Вчера, 18:54

0

В результате жуткого землетрясения на всей территории Турции зафиксировано погибшими свыше 40 тысяч человек. В...

Подробнее