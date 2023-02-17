Аналитики «Горячих Точек» сообщили о нестыковках в опровержении Минобороны по увольнению военных ЛДНР

Недавно в Сети стала распространяться информация о том, что по неустановленным причинам боевых офицеров ДНР и ЛНР увольняют из рядов ВС РФ. Когда ситуация вызвала широкий резонанс, Министерство обороны России выпустило опровержение.

В ситуации попытались разобраться авторы Telegram-канала «Горячие Точки». Они констатировали подмену понятий в этом вопросе.

Напомним, что под увольнение попал заместитель командующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин. С ним встретился основатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин, который подверг это решение критике.

Аналитики отметили, что технически донецких и луганских силовиков действительно никто не увольнял - их просто не приняли в состав Министерства обороны РФ.

«Минобороны РФ назвало несоответствующей действительности информацию о том, что министерство увольняет кого-то из офицеров ДНР и ЛНР. И в определенной степени не соврало. Они их действительно не увольняют — ОНИ ИХ НЕ ПРИНИМАЮТ В СОСТАВ МО РФ. И тот же Басурин абсолютно правдиво сказал, что его не уволили, его просто ОТСЕЯЛИ. Видимо Минобороны и Шойгу считают, что от перемены мест слагаемых сумма все-таки меняется», — говорится в публикации.

Многие пользователи соцсетей усомнились в правдивости заявления российского военного ведомства. Некоторые комментаторы уверены, что МО РФ целенаправленно «избавляется» от лишних людей, чтобы на их места поставить своих командиров. Между тем, Басурину до официальной пенсии оставалось лишь 4 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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