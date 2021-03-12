Военные эксперты пересмотрели суть войны в Карабахе

Сегодня, 10:19

Александр Зуев

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Военные эксперты пересмотрели суть войны в Карабахе
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский

Планы Киева по примеру азербайджанской армии использовать в войне на Донбассе беспилотники заставляют аналитиков продолжать изучать исход карабахской войны.

Речь идет о том, что беспилотные летательные аппараты, в том числе турецкие «Байрактары», сыграли важную роль в военных действиях. Но с такими выводами не согласен военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Он разместил в Facebook пост, в котором написал, что опубликованное Азербайджаном видео о работе ракетных войск и артиллерии, является пропагандистским, но оно иллюстрирует тезис о вкладе ракетных войск и артиллерии в поражение противника в конфликтах высокой интенсивности, где расход ракет и боеприпасов составляет десятки тысяч тонн за фронтовую операцию. Эксперт отмечает, что конфликт в Нагорном Карабахе по масштабу соответствовал фронтовой операции.

Мураховский считает ошибочным мнение «о всемогуществе беспилотников». Он также упомянул, что турецкие дроны составляли менее 5% беспилотного воздушного флота Азербайджана.

Мураховский отмечает, что высокие потери сторон в ходе карабахского конфликта говорят о том, что главными средствами поражения живой силы и техники были ракетные войска и артиллерия. Эксперт задает вопрос: 

«От чего погибли 2823 азербайджанских военнослужащих?». 

Ведь армянские войска не пускали в ход ни ударные беспилотники, ни пилотируемую боевую авиацию, пишет svpressa.ru.

Эту тему решили обсудить многие пользователи соцсети. 

«Как и раньше – артиллерия Бог войны!», - написал один из комментаторов. 

Однако несколько экспертов отметили перспективность малых ударных беспилотников, применяемых одновременно в большом количестве. 

«Беспилотники били точно в скопления живой силы, входы, блиндажи, кузовы грузовиков, технику. Сотни убитых», - отмечает еще один пользователь.

«Роль стрелкового оружия без сомнений очень высока, далее идут огневые средства пехоты до танков включительно, и только потом полноценная артиллерия, РСЗО и тактические ракеты», - подчеркнул другой комментатор.

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