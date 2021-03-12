В ДНР объяснили эскалацию в Донбассе

В ДНР объяснили обострение ситуации в Донбассе.

О причинах обострения ситуации в Донбассе рассказал представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в рабочей группе по вопросам безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров.

То, что ВСУ идут на эскалацию, отметил Никоноров, связано с активностью Киева на международном уровне, передает РИА Новости .

Такая ситуация, по его словам, наблюдается накануне определенных тематических событий на международном уровне. И как следствие, далее звучат обвинения со стороны Киева и Запада в адрес самопровозглашенных республик и России. Никоноров добавил, что обострение ситуации также происходит перед визитами в Киев европейских или американских политиков.

«Если проанализировать весь период минских переговоров и сопоставить с тем, что происходит у нас и что происходит в мировом сообществе, то мы увидим определенную тенденцию… Практически каждый раз накануне тематического события на международном уровне у нас происходит обострение, которое служит поводом для очередных «громких» заявлений официального Киева на всех возможных площадках», - отметил Никоноров.

С 2014 года в Донбассе тянется конфликт, поскольку Киев не признал ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости. Несмотря на попытки урегулировать этот конфликт, до сих пор там ситуация достаточно напряженная. По обе стороны линии соприкосновения стоят военные, а в последнее время усилились обстрелы.