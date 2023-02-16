«Он яд принял, а это вещество выплюнул»: Пригожин объяснил смысл отравления Алаудинова бромцианом

СМИ указали на возможные причины проблем с набором заключенных у Минобороны РФ
Руководство Минобороны России оказалось неспособным привлекать заключенных на военную службу, сообщают СМИ. Журналисты...Подробнее
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин посетил госпиталь, где проходит лечения после отравления командир батальона «Ахмат» Апти Алаудинов.
Собеседники обсудили сложившуюся обстановку на Бахмутском направлении. Пригожин расспросил о самочувствии главу подразделения чеченского спецназа и прокомментировал его симптомы.
Пригожин подарил Алаудинову именную кувалду. Кроме того, предприниматель поблагодарил комбата «Ахмат» за помощь, которую он оказал бойцам ЧВК «Вагнер».
Ранее «музыканты» сообщили о начавшемся снарядном голоде из-за отсутствия поставок. Апти Алаудинов — один из первых, кто вызвался помочь штурмовиками и распорядился передать мины и снаряды артподразделениям «оркестра».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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