«Он яд принял, а это вещество выплюнул»: Пригожин объяснил смысл отравления Алаудинова бромцианом

Вчера, 23:05

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«Он яд принял, а это вещество выплюнул»: Пригожин объяснил смысл отравления Алаудинова бромцианом
Источник: Пресс-служба компании "Конкорд"

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин посетил госпиталь, где проходит лечения после отравления командир батальона «Ахмат» Апти Алаудинов. 

Собеседники обсудили сложившуюся обстановку на Бахмутском направлении. Пригожин расспросил о самочувствии главу подразделения чеченского спецназа и прокомментировал его симптомы.

«Я думаю, этот бромциан — это то, что у нас сейчас пытаются подсыпать у нас в стране, чтобы не было нормальной потенции, чтобы все были кастратами. Они пытались ему это вещество, но он яд принял, а это вещество выплюнул», — добавил бизнесмен.

Пригожин подарил Алаудинову именную кувалду. Кроме того, предприниматель поблагодарил комбата «Ахмат» за помощь, которую он оказал бойцам ЧВК «Вагнер».

Ранее «музыканты» сообщили о начавшемся снарядном голоде из-за отсутствия поставок. Апти Алаудинов — один из первых, кто вызвался помочь штурмовиками и распорядился передать мины и снаряды артподразделениям «оркестра».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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