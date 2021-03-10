Американские военные расстреляли из пулеметов мирных сирийцев

В Сирии американцы открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов по местным жителям, которые протестовали против появления военных США в одном из населенных пунктов. По некоторым данным, это произошло в регионе Западная Нашва (провинция Хасака), когда местное население выразило возмущение появлением американских военных. Сирийцы заблокировали их передвижение, на что американцы ответили обстрелом. После этого они захватили несколько человек и увезли в неизвестном направлении.

В Сети были слиты видеокадры, на которых можно увидеть момент обстрела мирных жителей. Есть информация о том, что есть пострадавшие, однако погибших нет.

После похищения нескольких сирийцев другие граждане обрушили на американцев град камней, но те снова ответили обстрелом, пишет avia.pro . Пентагон пока никаких комментариев на этот счет не дает.

Но эксперты полагают, что российские и сирийские военных будут вынуждены выставить новые блокпосты в регионе для противодействия оккупационной деятельности США.