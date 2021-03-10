Американские военные расстреляли из пулеметов мирных сирийцев

Сегодня, 18:44

Александр Зуев

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Американские военные расстреляли из пулеметов мирных сирийцев

В Сирии американцы открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов по местным жителям, которые протестовали против появления  военных США в одном из населенных пунктов. По некоторым данным, это  произошло в регионе Западная Нашва (провинция Хасака), когда местное население выразило  возмущение появлением американских военных. Сирийцы заблокировали их передвижение, на что  американцы  ответили  обстрелом. После этого они захватили несколько человек и увезли в неизвестном направлении.

В  Сети были слиты видеокадры, на которых можно увидеть момент обстрела мирных жителей. Есть информация о том, что есть пострадавшие, однако погибших нет.

После похищения нескольких сирийцев другие граждане обрушили на американцев град камней, но те снова ответили обстрелом, пишет avia.pro.  Пентагон пока никаких комментариев на этот  счет не дает.

Но эксперты полагают, что российские и сирийские военных будут вынуждены выставить новые блокпосты в регионе для противодействия оккупационной деятельности США.

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