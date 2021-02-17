На севере Сирии три российские ракеты ОТРК «Точка У» уничтожили БТР и танки Турции

Около сотни перевозивших топливо турецких танков и бронетранспортеров, а также армейских грузовиков в сирийском регионе превратились в недееспособную груду металла в результате атаки российского ракетного комплекса дивизионного звена «Точка-У».

Как стало известно, сирийская армия нанесла три тактических удара по северной части Сирии. Удар сирийской армии связан с попыткой обездвижить турецкую военную технику в рамках подготовки наступления со стороны САА и российских сил. Известно, что перевозящий топливо транспорт не являлся конечной целью для сирийской армии. Отметим, что топливо предназначалось для военной техники.

Проведенная сирийцами атака была вынужденным маневром для уничтожения турецкой военной техники.

Как подчеркивают обозреватели, после ударов российского ракетного комплекса «Точка-У» оборона боевиков была сломлена. Теперь превратившаяся в металлолом военная техника не может быть использована джихадистами для контрнаступления, пишет avia.pro .

Отметим, что «Точка-У», которая досталась России от Советского союза, была разработана Коломенским КБ машиностроения. Ракетный комплекс, который был принят на вооружение в конце 80-х годов, прошел боевое крещение в 1994 году в ходе войны между войсками южной и северной частей Йемена.