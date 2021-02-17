На севере Сирии три российские ракеты ОТРК «Точка У» уничтожили БТР и танки Турции

Сегодня, 16:19

Александр Зуев

0

Image 16+
На севере Сирии три российские ракеты ОТРК «Точка У» уничтожили БТР и танки Турции

Около сотни перевозивших топливо турецких танков и бронетранспортеров, а также армейских грузовиков в сирийском регионе превратились в недееспособную груду металла в результате атаки российского ракетного комплекса дивизионного звена «Точка-У».

Как  стало известно, сирийская армия нанесла три тактических удара по северной части Сирии. Удар сирийской армии связан с попыткой обездвижить турецкую военную технику в рамках подготовки наступления со стороны САА и российских сил. Известно, что перевозящий топливо транспорт не являлся конечной целью для сирийской армии. Отметим, что топливо предназначалось для военной техники.

Проведенная сирийцами атака была вынужденным маневром для уничтожения турецкой военной техники. 

Как подчеркивают обозреватели, после ударов российского ракетного комплекса «Точка-У» оборона боевиков была сломлена. Теперь превратившаяся в металлолом военная техника не может быть использована джихадистами для контрнаступления, пишет avia.pro.

Отметим, что «Точка-У», которая досталась России от Советского союза,  была разработана Коломенским КБ машиностроения. Ракетный комплекс, который  был принят на вооружение в конце 80-х годов, прошел боевое крещение в 1994 году в ходе войны между войсками южной и северной частей Йемена.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

На севере Сирии три российские ракеты ОТРК «Точка У» уничтожили БТР и танки Турции

Сегодня, 16:19

Стрелков допустил воссоздание Новороссии в результате войны в Донбассе

17-02-2021, 00:44

Военный эксперт Кнутов назвал две точки, где может начаться «последняя война на Земле»

3-02-2021, 22:04

Издание Foreign Affairs: без России и Турции США не справятся с исламистами в Сирии

26-01-2021, 23:24

В Нагорном Карабахе впервые полностью уничтожен азербайджанский танк Т-90С

19-01-2021, 15:54

В Нагорном Карабахе спасатели обнаружили тела 1135 погибших благодаря перемирию

31-12-2020, 20:49

Вооруженные группировки надеются на реванш в Карабахе

30-12-2020, 17:39

Армения опровергла гибель своих военных в боях в Нагорном Карабахе

13-12-2020, 21:49

Село Хцаберд в Нагорном Карабахе штурмуют 250 турецких спецназовцев

13-12-2020, 18:19

В Карабахе турецкий спецназ может организовывать диверсии против российских миротворцев

4-12-2020, 17:59

Список фейков о ЧВК «Вагнер можно продолжать до бесконечности

2-12-2020, 18:14

В Нагорном Карабахе может находиться ЧВК «Вагнера»

2-12-2020, 17:14

Двое армянских военнослужащих погибли в Нагорном Карабахе

2-12-2020, 13:29

После войны в Нагорном Карабахе обнаруживают тысячи тел погибших

29-11-2020, 11:59

Американский эксперт Том Купер рассказал об «армянской линии Мажино» в Нагорном Карабахе

25-11-2020, 16:44

Армянские военные покидают переходящий Баку район Карабаха

25-11-2020, 09:49

Украинские военные оказались окружены в одном из районов Карабаха

24-11-2020, 12:19

WPR: Нагорный Карабах дал миру семь важных уроков о войне будущего

24-11-2020, 09:04

Армянский доброволец поделился своим видением войны в Нагорном Карабахе

19-11-2020, 17:44

Гибель 2425 военных с начала конфликта в Нагорном Карабахе подтвердил Минздрав Армении

19-11-2020, 13:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров