Где-то на складах боеприпасы есть: артиллеристы ЧВК «Вагнер» попросили снаряды для успешного взятия Бахмута

Сегодня, 12:51

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Где-то на складах боеприпасы есть: артиллеристы ЧВК «Вагнер» попросили снаряды для успешного взятия Бахмута
Источник: "Разгрузка Вагнера"

Штурмующие Бахмут бойцы ЧВК «Вагнер» попросили у Минобороны РФ содействия в поставке боеприпасов. Обращение артиллеристов «Оркестра» было опубликовано в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».

Бойцы обратились к военному ведомству России и попросили дать им снаряды разного калибра. «Вагнеровцы» отметили, что на данный момент они полностью отрезаны от поставок боеприпасов. Наблюдается острая нехватка снарядов для гаубиц, танков и минометов. 

«Мы обращаемся к нашим коллегам и друзьям из Министерства обороны. Мы уверены, что где-то на складах у вас боеприпасы есть. Но мы в них остро нуждаемся. Мы будем крайне признательны, если вы окажете нам содействие, поможете нам, и поставите эти боеприпасы», — заявили бойцы. 

Они добавили, что поставки снарядов помогут избежать большого количества потерь среди бойцов, которые продолжат участвовать в боевых действиях, что положительно скажется на всем ходе СВО. 

Известно, что почти по всему периметру Бахмута продолжаются активные боевые действия. Штурмовики «Оркестра» сражаются с ВСУ за каждый дом при поддержке артиллерии, однако в условиях нехватки боеприпасов темпы продвижения могут снизиться. 

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают основателем ЧВК «Вагнер», прокомментировал обращение артиллеристов из «Оркестра» в адрес Минобороны.

«Обратите внимание на то, что эти замечательные бойцы - герои, которые погибают за нашу Родину, они никого не называли неприличными словами, и никоим образом не дискредитировали Минобороны. Они просто попросили у своих коллег боеприпасы и дали подробный перечень необходимого», — сказал он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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