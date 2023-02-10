Где-то на складах боеприпасы есть: артиллеристы ЧВК «Вагнер» попросили снаряды для успешного взятия Бахмута

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Штурмующие Бахмут бойцы ЧВК «Вагнер» попросили у Минобороны РФ содействия в поставке боеприпасов. Обращение артиллеристов «Оркестра» было опубликовано в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».
Бойцы обратились к военному ведомству России и попросили дать им снаряды разного калибра. «Вагнеровцы» отметили, что на данный момент они полностью отрезаны от поставок боеприпасов. Наблюдается острая нехватка снарядов для гаубиц, танков и минометов.
Они добавили, что поставки снарядов помогут избежать большого количества потерь среди бойцов, которые продолжат участвовать в боевых действиях, что положительно скажется на всем ходе СВО.
Известно, что почти по всему периметру Бахмута продолжаются активные боевые действия. Штурмовики «Оркестра» сражаются с ВСУ за каждый дом при поддержке артиллерии, однако в условиях нехватки боеприпасов темпы продвижения могут снизиться.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают основателем ЧВК «Вагнер», прокомментировал обращение артиллеристов из «Оркестра» в адрес Минобороны.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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