Военный репортер ВГТРК Андрей Руденко заявил, что регулярное посещение московских массажных кабинетов командованием воинских частей, выполняющих задачи в зоне СВО, самым неблагоприятным образом сказывается на боеспособности армии.

«Информация, пролетевшая 1500 тыс км, искажается под давлением многих факторов. А дорогой салон и массаж в мирной Москве вообще замыливает глаз, так как бойца надо видеть вживую, а не управлять людьми словно играя в компьютерную игру», — написал Руденко в своем Telegram.

Таким образом он прокомментировал слова основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который указал, что многие армейские командиры предпочитают управлять войсками, не выезжая из Москвы и не знакомы с реальным положением дел во вверенных им частях.

По словам бизнесмена, для успешного выполнения задач армии необходимо избавиться от лизоблюдства и желания выслужиться перед начальством. Вместо этого командирам стоит уделять больше времени общению с подчиненными, которые находятся на передовой и могут многое рассказать как об обстановке, так и о состоянии подразделений.

Именно такой подход, по словам Пригожина, исповедуется в ЧВК «Вагнер», где каждый боец может обратиться непосредственно к руководителю компании. И это приносит свои плоды: по словам американского военного аналитика Скотта Риттера, в настоящее время «Оркестр» является лучшим штурмовым подразделением в мире.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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