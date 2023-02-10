Дорогой салон и массаж в Москве замыливает глаз: Военкор Руденко поддержал мнение Пригожина о том, что бойцами нужно управлять вживую

Сегодня, 20:51

0

Image 16+
Дорогой салон и массаж в Москве замыливает глаз: Военкор Руденко поддержал мнение Пригожина о том, что бойцами нужно управлять вживую
Военный репортер ВГТРК Андрей Руденко

Военный репортер ВГТРК Андрей Руденко заявил, что регулярное посещение московских массажных кабинетов командованием воинских частей, выполняющих задачи в зоне СВО, самым неблагоприятным образом сказывается на боеспособности армии.

«Информация, пролетевшая 1500 тыс км, искажается под давлением многих факторов. А дорогой салон и массаж в мирной Москве вообще замыливает глаз, так как бойца надо видеть вживую, а не управлять людьми словно играя в компьютерную игру», — написал Руденко в своем Telegram.

Таким образом он прокомментировал слова основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который указал, что многие армейские командиры предпочитают управлять войсками, не выезжая из Москвы и не знакомы с реальным положением дел во вверенных им частях.

По словам бизнесмена, для успешного выполнения задач армии необходимо избавиться от лизоблюдства и желания выслужиться перед начальством. Вместо этого командирам стоит уделять больше времени общению с подчиненными, которые находятся на передовой и могут многое рассказать как об обстановке, так и о состоянии подразделений.

Именно такой подход, по словам Пригожина, исповедуется в ЧВК «Вагнер», где каждый боец может обратиться непосредственно к руководителю компании. И это приносит свои плоды: по словам американского военного аналитика Скотта Риттера, в настоящее время «Оркестр» является лучшим штурмовым подразделением в мире.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Дорогой салон и массаж в Москве замыливает глаз: Военкор Руденко поддержал мнение Пригожина о том, что бойцами нужно управлять вживую

Сегодня, 20:51

СМИ указали на возможные причины проблем с набором заключенных у Минобороны РФ

Сегодня, 12:25

Бизнесмен Евгений Пригожин объяснил идеологию ЧВК «Вагнер»

10-02-2023, 22:48

Баранец рассказал, как Пригожин превратил Бахмут в ловушку для украинской армии

6-02-2023, 21:46

"У нас не бывает": Пригожин емко ответил на вопрос о пропавших без вести бойцах ЧВК "Вагнер"

31-01-2023, 16:42

Военные пожаловались на «сущий ад» под Артемовском

31-01-2023, 14:34

Безлер указал на последствия сдачи Славянска Стрелковым в 2014 году

30-01-2023, 14:27

Игорь Безлер рассказал о бездарности Стрелкова, сдавшего Славянск

29-01-2023, 20:20

«Единство, равенство и братство»: бывший заключенный Ястребов рассказал о службе в рядах ЧВК «Вагнер»

25-01-2023, 15:23

«Подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед»: Пригожин рассказал о ситуации под Бахмутом

19-01-2023, 15:21

«Русская весна»: Украинские войска пытаются прорвать фронт в районе Сватово и Кременной

19-01-2023, 13:34

Ветеран разведки Клупов раскрыл причины медленного наступления российских войск на Украине

18-01-2023, 13:49

«Было тяжело и очень тяжело»: бизнесмен Пригожин вернул домой бойцов ЧВК «Вагнер», отслуживших полугодовой контракт

17-01-2023, 19:18

Онколог Дмитрий Петровский сообщил о спасении жизней военных в зоне СВО ВС из РФ

15-01-2023, 09:44

Пригожин рассказал о попытках в СМИ запретить упоминание ЧВК «Вагнер»

13-01-2023, 17:33

Депутат Водолацкий считает, что планы ВСУ о наступлении на Ростов и Таганрог неосуществимы

10-01-2023, 12:29

«Я неоднократно уже просил и еще раз попрошу»: Пригожин призвал военкоров не давать преждевременной информации о взятии Соледара

6-01-2023, 16:19

Военный эксперт Коц рассказал об особенности экипировки в зимний период

3-01-2023, 15:49

37-летний врач-кардиолог Алексей из Уфы откровенно рассказал о своей мобилизации

30-12-2022, 09:59

Журнал «Эксперт» назвал Пригожина одним из лидеров рейтингов, посвященных СВО

29-12-2022, 15:51

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Бежавшему от мобилизации РФ красноярцу суд Южной Кореи разрешил въезд в страну

Бежавшему от мобилизации РФ красноярцу суд Южной Кореи разрешил въезд в страну

14-02-2023, 17:39

0

4 месяца прожил в аэропорту Сеула мужчина из Красноярска. Только по решению южнокорейского суда ему разрешили въехать в...

Подробнее
Финны пожаловались на россиян, добирающихся в страну через Норвегию

Финны пожаловались на россиян, добирающихся в страну через Норвегию

14-02-2023, 21:49

0

Машины с российскими номерами въезжают в закрытую Финляндию в объезд через Норвегию. Финские таможенники не могут найти...

Подробнее
РИА: землетрясение в Турции выявило, что власти Анкары готовятся к большой войне в 2023 году

РИА: землетрясение в Турции выявило, что власти Анкары готовятся к большой войне в 2023 году

14-02-2023, 15:44

0

Ситуация в Турции непростая из-за землетрясения, которое унесло десятки тысяч жизней. Как отмечают эксперты, это...

Подробнее
Аналитик Юшков: газопроводы «Северные потоки» и «Ямал-Европа», скорее всего, не заработают в ближайшие годы

Аналитик Юшков: газопроводы «Северные потоки» и «Ямал-Европа», скорее всего, не заработают в ближайшие годы

14-02-2023, 18:14

0

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков порассуждал о судьбе «Северных потоков» и «Ямала -...

Подробнее
Британцы прокомментировали намерение Байдена

Британцы прокомментировали намерение Байдена

14-02-2023, 12:39

0

Читатели британского издания «Times» прокомментировали последние намерения американского президента Байдена по влиянию...

Подробнее
Военный эксперт Михайлов объяснил, почему Россия не атакует спутниковую группировку НАТО

Военный эксперт Михайлов объяснил, почему Россия не атакует спутниковую группировку НАТО

14-02-2023, 11:14

0

Технические возможности России позволяют уничтожить спутниковую группировку НАТО, которая отслеживает ситуацию в зоне...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Bisnis: Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 под давлением США

Bisnis: Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 под давлением США

14-02-2023, 18:09

0

Индонезия отказалась от идеи закупить у России истребители Су-35 под давлением Соединенных Штатов Америки, пишет...

Подробнее
Более 60% петербуржцев негативно оценивают работу Беглова — рейтинг АСИ

Более 60% петербуржцев негативно оценивают работу Беглова — рейтинг АСИ

14-02-2023, 14:36

0

Аналитики «Агентства социальной информации» (АСИ) провели исследование, в котором выяснили, что большинство жителей...

Подробнее
Китайские журналисты проанализировали вопрос о ситуации с введением ценового максимума на нефть

Китайские журналисты проанализировали вопрос о ситуации с введением ценового максимума на нефть

Вчера, 09:04

0

Китайские журналисты выразили мнение о ситуации с введенным верхним пределом цены на нефть из Российской Федерации...

Подробнее
Вместо реальной помощи петербуржцы получают от медийных адвокатов Петербурга общие советы

Вместо реальной помощи петербуржцы получают от медийных адвокатов Петербурга общие советы

Вчера, 13:35

0

Медийные адвокаты Петербурга отворачиваются от проблем рядовых горожан, однако с удовольствием берутся за дела...

Подробнее