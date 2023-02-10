Дорогой салон и массаж в Москве замыливает глаз: Военкор Руденко поддержал мнение Пригожина о том, что бойцами нужно управлять вживую

Бежавшему от мобилизации РФ красноярцу суд Южной Кореи разрешил въезд в страну
4 месяца прожил в аэропорту Сеула мужчина из Красноярска. Только по решению южнокорейского суда ему разрешили въехать в...Подробнее
Военный репортер ВГТРК Андрей Руденко заявил, что регулярное посещение московских массажных кабинетов командованием воинских частей, выполняющих задачи в зоне СВО, самым неблагоприятным образом сказывается на боеспособности армии.
Таким образом он прокомментировал слова основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который указал, что многие армейские командиры предпочитают управлять войсками, не выезжая из Москвы и не знакомы с реальным положением дел во вверенных им частях.
По словам бизнесмена, для успешного выполнения задач армии необходимо избавиться от лизоблюдства и желания выслужиться перед начальством. Вместо этого командирам стоит уделять больше времени общению с подчиненными, которые находятся на передовой и могут многое рассказать как об обстановке, так и о состоянии подразделений.
Именно такой подход, по словам Пригожина, исповедуется в ЧВК «Вагнер», где каждый боец может обратиться непосредственно к руководителю компании. И это приносит свои плоды: по словам американского военного аналитика Скотта Риттера, в настоящее время «Оркестр» является лучшим штурмовым подразделением в мире.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
4 месяца прожил в аэропорту Сеула мужчина из Красноярска. Только по решению южнокорейского суда ему разрешили въехать в...Подробнее
Машины с российскими номерами въезжают в закрытую Финляндию в объезд через Норвегию. Финские таможенники не могут найти...Подробнее
Ситуация в Турции непростая из-за землетрясения, которое унесло десятки тысяч жизней. Как отмечают эксперты, это...Подробнее
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков порассуждал о судьбе «Северных потоков» и «Ямала -...Подробнее
Читатели британского издания «Times» прокомментировали последние намерения американского президента Байдена по влиянию...Подробнее
Технические возможности России позволяют уничтожить спутниковую группировку НАТО, которая отслеживает ситуацию в зоне...Подробнее
Индонезия отказалась от идеи закупить у России истребители Су-35 под давлением Соединенных Штатов Америки, пишет...Подробнее
Аналитики «Агентства социальной информации» (АСИ) провели исследование, в котором выяснили, что большинство жителей...Подробнее
Китайские журналисты выразили мнение о ситуации с введенным верхним пределом цены на нефть из Российской Федерации...Подробнее
Медийные адвокаты Петербурга отворачиваются от проблем рядовых горожан, однако с удовольствием берутся за дела...Подробнее
Комментировать