СМИ указали на возможные причины проблем с набором заключенных у Минобороны РФ

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Руководство Минобороны России оказалось неспособным привлекать заключенных на военную службу, сообщают СМИ. Журналисты связали это с отсутствием у ведомства авторитета и доверия к представителям руководящего звена.
Напомним, что ЧВК «Вагнер» недавно получил запрет на вербовку бойцов из мест лишения свободы. Эту информацию подтвердил основатель организации и бизнесмен Евгений Пригожин.
По мнению ряда источников, это произошло по инициативе МО РФ. Стоит отметить, что ведомство решило воспользоваться успешной тактикой ЧВК «Вагнер», привлекая «зэков» для участия в СВО. Однако из-за отсутствия авторитета и конкретики в условиях контрактов заключенные не спешат идти на службу в ВС РФ. Помимо этого, руководящее звено МО РФ не добилось доверия среди населения.
Ранее Пригожин заявил о необходимости «прекратить лизоблюдство» в российских военных формированиях. Он призвал чиновников и генералов покинуть свои «кресла» и принять участие в спецоперации, чтобы повысить эффективность выполнения боевых задач.
Многие СМИ считают, что попытки Минобороны РФ восполнить ряды ВС РФ заключенными негативно сказываются на ходе СВО. Журналисты допустили, что все эти факторы оттягивают победу России на фронте.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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