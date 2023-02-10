СМИ указали на возможные причины проблем с набором заключенных у Минобороны РФ

Сегодня, 12:25

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СМИ указали на возможные причины проблем с набором заключенных у Минобороны РФ
Фото из открытых источников

Руководство Минобороны России оказалось неспособным привлекать заключенных на военную службу, сообщают СМИ. Журналисты связали это с отсутствием у ведомства авторитета и доверия к представителям руководящего звена.

Напомним, что ЧВК «Вагнер» недавно получил запрет на вербовку бойцов из мест лишения свободы. Эту информацию подтвердил основатель организации и бизнесмен Евгений Пригожин. 

«Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», – заявил он.

По мнению ряда источников, это произошло по инициативе МО РФ. Стоит отметить, что ведомство решило воспользоваться успешной тактикой ЧВК «Вагнер», привлекая «зэков» для участия в СВО. Однако из-за отсутствия авторитета и конкретики в условиях контрактов заключенные не спешат идти на службу в ВС РФ. Помимо этого, руководящее звено МО РФ не добилось доверия среди населения. 

Ранее Пригожин заявил о необходимости «прекратить лизоблюдство» в российских военных формированиях. Он призвал чиновников и генералов покинуть свои «кресла» и принять участие в спецоперации, чтобы повысить эффективность выполнения боевых задач.

«Огромное количество генералов, полковников, комдивов, комбригов, которые прекрасно это понимают. И если мы прекратим на сегодняшний день в воинских формированиях лизоблюдство, чрезмерное почитание и другие негативные факторы, которые сегодня влияют на ход боевых действий, то наша эффективность вырастет в разы», — объяснил Пригожин.

Многие СМИ считают, что попытки Минобороны РФ восполнить ряды ВС РФ заключенными негативно сказываются на ходе СВО. Журналисты допустили, что все эти факторы оттягивают победу России на фронте. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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