Стрелков допустил воссоздание Новороссии в результате войны в Донбассе

Вооруженный конфликт на востоке Украины может закончиться воссозданием конфедеративного союза Новороссия, который был заморожен в 2015 году. Таким мнением в интервью URA.RU поделился бывший министр обороны самопровоглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин).

Он заявил, что для завершения противостояния на Донбассе необходима победа одной из сторон конфликта. Причем, решительная.

«Либо Украина одержит эту победу и зачистит ЛНР и ДНР с переносом боевых действий на границу Крыма, либо Россия нанесет решительное военное поражение Украине, разгромное военное поражение, принудив к капитуляции и воссозданию проекта «Новороссия», — считает Стрелков.

Тем не менее бывший глава Минобороны самопровоглашенной ДНР вероятность возобновления шагов по воссозданию Новороссии оценивает как низкую. Он пояснил, что это маловероятный вариант, потому как Киев сейчас фактически находится под внешним управлением. Заокеанские союзники могут бросить Украину в атаку на две самопровоглашенных республики.

«И совершенно, к сожалению, не факт, что РФ сможет отстоять эти республики и перейти в контрнаступление», — подытожил Игорь Стрелков.

Ранее Гиркин поддержал предложение политика из Германии Линднера ввести санкции против друзей Путина и предложил «зажравшихся вип-уродов всех скопом» объявить в международный розыск.