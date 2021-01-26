Военный эксперт Кнутов назвал две точки, где может начаться «последняя война на Земле»

Вчера, 22:04

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Военный эксперт Кнутов назвал две точки, где может начаться «последняя война на Земле»
Военный аналитик и консультант Юрий Кнутов

Военный аналитик и консультант Юрий Кнутов прокомментировал высказывания командира Стратегического командования ВС США, адмирала Чарльза Ричарда о вероятном начале ядерной войны. По словам эксперта, данное предположение действительно может быть верным, поскольку НАТО давно планирует инициировать конфликт с Россией в Крыму и Калининграде, передает «Царьград».

Военный эксперт указал, что НАТО активизировало масштабные учение с ориентировкой на то, что возникнет конфликт с Россией либо в Крыму, либо в Калининграде.

«В этом случае действительно не исключена вероятность начала ядерной войны, поскольку все предпосылки к этому уже были созданы», - прокомментировал Кнутов.

Эксперт отметил, что российская стратегия предусматривает применение ядерного оружия в случае нападения на РФ, либо ее союзников, о чем прекрасно осведомлен Пентагон. Тем не менее, США вполне открыто обсуждает вариант нападения на Калининград и потенциальный захват Крыма — уже были проведены соответствующие учения, куда была вовлечена и Румыния.

«Такой настрой в НАТО гуляет уже очень давно, но непонятно, почему никто не задумывается о последствиях. В случае эскалации конфликта, эта ядерная война станет последней на земле — поскольку цивилизация будет стерта. Остатки человечества начнут новое движение от первобытно-общинного строя к цивилизации. Это страшно. Но в США думают, что такая война будет, как в голливудских блокбастерах — якобы ничего экстремального не произойдёт. Но в действительности ядерная война с Россией будет означать гибель человечества», - сообщил Кнутов.

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