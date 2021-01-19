Издание Foreign Affairs: без России и Турции США не справятся с исламистами в Сирии

Издание Foreign Affairs опубликовало слова бывшего посла США в Сирии Роберта Форда, который утверждает, что справиться с ИГИЛ новой администрации президента страны смогут помочь только Турция и Россия.

Дипломат выразил свое недовольство настоящему подходу США, которые для противодействия террористическим группировкам поддерживают курдские группировки. Подобные действия не только не облегчили ситуацию, но и привели ее к обострению, так как арабское население крайне недовольно политикой, в которой наблюдается коррумпированность.

Кроме этого, ИГИЛ действуют и за пределами территорий, которые контролируются курдами. Также их боевая сила распространяется на зоны, которые слабо контролируются как Сирией, так и ее союзниками в лице России.

Посол отметил, что в данных условиях США необходим подход, который сможет сдерживать террористов, не прибегая к вовлечению в конфликт американских военных сил.

«Для поддержания текущей стратегии США, новой администрации страны следует полагаться на Россию и Турцию, как бы неприятно это не звучало», - утверждает Форд.

Властям Соединенных Штатов нужно заключить соглашение с РФ, в котором последняя обеспечит безопасность по обеим сторонам Евфрата. Однако один этот подход не устранит в полной мере необходимость использовать свою боевую силу. Для уменьшения угрозы со стороны ИГИЛ против США, властям необходимо договориться с Турцией о предоставлении защиты своей южной границы. Тем более, что Анкара заинтересована в противостоянии террористическим группировкам, так как те совершили ряд терактов на территории страны.

«Сотрудничать с Турцией США станет легче после того, как последние перестанут оказывать помощь курдским силам. Основная цель Турции заключается в том, чтобы эти группировки не смогли создать автономное государственное образование на территории Сирии», - заключил Форд.