В Нагорном Карабахе впервые полностью уничтожен азербайджанский танк Т-90С

В Нагорном Карабахе уничтожен танк Т-90С, принадлежавший азербайджанской армии.

Ранее танки Т-90С довольно хорошо показали себя в конфликтах, в том числе и на территории Сирии. Но в Нагорном Карабахе один такой танк уничтожил армянский расчет ПТРК.

Стоит отметить, что это первый подтвержденный случай полного уничтожения экспортной версии российского танка Т-90. Ранее Т-90С в Сирии поражали боевики, но ремонтным службам удавалось их восстанавливать.

В Нагорном Карабахе в Т-90С попала управляемая ракета. Армянская сторона заявила, что ракета была создана еще в СССР. Она угодила в башню банка и спровоцировала детонацию боекомплекта. Взрыв был настолько мощный, что башню у танка оторвало, а его корпус искорежило.

Военный эксперт Александр Михайловский отметил, что Т-90С уже не один год состоят на вооружении нескольких армий мира. Они были задействованы в боевых действиях с 2015 года. А то, что первый случай уничтожения произошел лишь в 2020 году, доказывает их высокую надежность.