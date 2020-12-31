В Нагорном Карабахе впервые полностью уничтожен азербайджанский танк Т-90С

Сегодня, 15:54

Анна Лисова

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В Нагорном Карабахе впервые полностью уничтожен азербайджанский танк Т-90С

В Нагорном Карабахе уничтожен танк Т-90С, принадлежавший азербайджанской армии. 

Ранее танки Т-90С довольно хорошо показали себя в конфликтах, в том числе и на территории Сирии. Но в Нагорном Карабахе один такой танк уничтожил армянский расчет ПТРК.

Стоит отметить, что это первый подтвержденный случай полного уничтожения экспортной версии российского танка Т-90. Ранее Т-90С в Сирии поражали боевики, но ремонтным службам удавалось их восстанавливать. 

В Нагорном Карабахе в Т-90С попала управляемая ракета. Армянская сторона заявила, что ракета была создана еще в СССР. Она угодила в башню банка и спровоцировала детонацию боекомплекта. Взрыв был настолько мощный, что башню у танка оторвало, а его корпус искорежило. 

Военный эксперт Александр Михайловский отметил, что Т-90С уже не один год состоят на вооружении нескольких армий мира. Они были задействованы в боевых действиях с 2015 года. А то, что первый случай уничтожения произошел лишь в 2020 году, доказывает их высокую надежность. 

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