Бизнесмен Евгений Пригожин объяснил идеологию ЧВК «Вагнер»

Пригожин призвал защищать от дискредитации только обычных бойцов, а не руководство
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В интервью для проекта WarGonzo предприниматель из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин объяснил, на чем строится идеология ЧВК «Вагнер».
Он заявил, что каждый «музыкант» осознает, что представляет ценность для сослуживцев и Родины. В связи с этим каждый штурмовик готов четко и ответственно выполнять поставленные задачи:
Кроме того, Пригожин отметил слаженность личного состава ЧВК «Вагнер». По его словам, командиры «музыкантов» общаются с бойцами и знают, какие сложности испытывает рядовой состав. Более того, каждый способный штурмовик может проявить себя и получить новое соответствующее навыкам назначение.
В начале недели петербургский предприниматель провел бомбометание Бахмута на самолете Су-24 «музыкантов». После он вызвал главу Украины Владимира Зеленского сразиться в небе на истребителях, чтобы решить, чем будет населенный пункт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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