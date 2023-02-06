Бизнесмен Евгений Пригожин объяснил идеологию ЧВК «Вагнер»

Вчера, 22:48

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Бизнесмен Евгений Пригожин объяснил идеологию ЧВК «Вагнер»
Фото: WarGonzo

В интервью для проекта WarGonzo предприниматель из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин объяснил, на чем строится идеология ЧВК «Вагнер». 

Он заявил, что каждый «музыкант» осознает, что представляет ценность для сослуживцев и Родины. В связи с этим каждый штурмовик готов четко и ответственно выполнять поставленные задачи:

«Идеология в том, что ты — человек с повышенным количеством адреналина, который нужен своему коллективу и своей стране. Поэтому, когда Родина нас позвала, то в африканских панамках ребята приехали, собравшись за два дня и тут же пошли в боевую работу».

Кроме того, Пригожин отметил слаженность личного состава ЧВК «Вагнер». По его словам, командиры «музыкантов» общаются с бойцами и знают, какие сложности испытывает рядовой состав. Более того, каждый способный штурмовик может проявить себя и получить новое соответствующее навыкам назначение. 

В начале недели петербургский предприниматель провел бомбометание Бахмута на самолете Су-24 «музыкантов». После он вызвал главу Украины Владимира Зеленского сразиться в небе на истребителях, чтобы решить, чем будет населенный пункт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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