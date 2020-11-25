После войны в Нагорном Карабахе обнаруживают тысячи тел погибших

Сегодня, 11:59

Александр Зуев

0

Image 16+
После войны в Нагорном Карабахе обнаруживают тысячи тел погибших

Война в Нагорном Карабахе забрала  тысячи жизней. По данным военкоров, только на одном участке дороги под Шушей были найдены около 2000 тел. Речь идет об окрестностях города  и  Мартунинском районе.

Судя по всему, военные отступали и попали под обстрел противника. Как отметил ополченец ДНР Владлен Татарский на своем Telegram-канале, если это тела военных, то это не похоже на то, что Шушу сдали по договорняку.

Между тем журналисты сообщают о том,  что территория непризнанной республики просто завалена трупами. Также они отмечают, что в вопросе о количестве погибших не стоит ориентироваться на официальную статистику. 

Примечательно,  что с момента подписания трехстороннего соглашения прошло почти через две недели, но в ходе гуманитарных операций продолжают обнаруживать тела убитых. Известно, что эвакуация тел продолжается и по сей день, пишет tsargrad.tv.

Из всей этой информации можно сделать вывод о том, что вооруженный конфликт, вспыхнувший в НКР в конце сентября этого года, обернулся ужасным кровопролитием.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

После войны в Нагорном Карабахе обнаруживают тысячи тел погибших

Сегодня, 11:59

Американский эксперт Том Купер рассказал об «армянской линии Мажино» в Нагорном Карабахе

25-11-2020, 16:44

Армянские военные покидают переходящий Баку район Карабаха

25-11-2020, 09:49

Украинские военные оказались окружены в одном из районов Карабаха

24-11-2020, 12:19

WPR: Нагорный Карабах дал миру семь важных уроков о войне будущего

24-11-2020, 09:04

Армянский доброволец поделился своим видением войны в Нагорном Карабахе

19-11-2020, 17:44

Гибель 2425 военных с начала конфликта в Нагорном Карабахе подтвердил Минздрав Армении

19-11-2020, 13:54

Пегов заявил, что завершение операции в «ущелье смерти» привело бы к поражению ВС Азербайджана

18-11-2020, 16:29

РФ продолжает переброску миротворцев в Нагорный Карабах

18-11-2020, 11:19

Алиев поставил Путина перед фактом: войска Турции будут в Нагорном Карабахе

17-11-2020, 23:59

Найдены доказательства участия спецназа Турции в карабахском конфликте

16-11-2020, 18:34

Военные Азербайджана случайно сняли свое уничтожение в Карабахе

16-11-2020, 15:59

США назвали причину победы Азербайджана в Карабахе

16-11-2020, 14:04

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе не допустили полеты украинских «ястребов»

16-11-2020, 11:44

Командир армии Карабаха Карен Джалавян отказался сдать позиции Азербайджану

15-11-2020, 15:34

Российская военная полиция приступила к патрулированию в Карабахе

14-11-2020, 20:34

В Сети появилось видео с поджогом домов в подконтрольных Баку районах НКР

14-11-2020, 12:24

Продавщица в Карабахе отказалась брать деньги с российского миротворца

14-11-2020, 09:34

Азербайджан в 7 раз компенсировал потери техники путем захвата танков Армении

13-11-2020, 23:34

Армения сообщила о 16 сбитых вертолетах ВВС Азербайджана, но сбила только один

13-11-2020, 22:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров