После войны в Нагорном Карабахе обнаруживают тысячи тел погибших

Война в Нагорном Карабахе забрала тысячи жизней. По данным военкоров, только на одном участке дороги под Шушей были найдены около 2000 тел. Речь идет об окрестностях города и Мартунинском районе.

Судя по всему, военные отступали и попали под обстрел противника. Как отметил ополченец ДНР Владлен Татарский на своем Telegram-канале, если это тела военных, то это не похоже на то, что Шушу сдали по договорняку.

Между тем журналисты сообщают о том, что территория непризнанной республики просто завалена трупами. Также они отмечают, что в вопросе о количестве погибших не стоит ориентироваться на официальную статистику.

Примечательно, что с момента подписания трехстороннего соглашения прошло почти через две недели, но в ходе гуманитарных операций продолжают обнаруживать тела убитых. Известно, что эвакуация тел продолжается и по сей день, пишет tsargrad.tv .

Из всей этой информации можно сделать вывод о том, что вооруженный конфликт, вспыхнувший в НКР в конце сентября этого года, обернулся ужасным кровопролитием.