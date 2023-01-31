Баранец рассказал, как Пригожин превратил Бахмут в ловушку для украинской армии

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Бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин умело воспользовался статусом Бахмута (бывшего Артемовска) в украинских медиа и теперь манипулирует киевским режимом, вынуждая его стягивать к городу все доступные резервы. Такое мнение озвучил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Сегодня ночью предприниматель совершил бомбометание бывшего Артемовска на самолете Су-24 авиакрыла ЧВК «Вагнер». После выполнения боевой задачи он обратился к президенту Владимиру Зеленскому и предложил провести за населенный пункт воздушную дуэль.
Баранец отметил, что Пригожин осведомлен о заявлениях украинских пропагандистов относительно Бахмута. Поэтому сейчас бизнесмен манипулирует киевским режимом и вынуждает его перебрасывать к городу свежие подразделения, где их уничтожают «музыканты»:
Военный обозреватель добавил, что Зеленский все еще видит в бывшем Артемовске неприступную крепость. Однако в действительности части украинской армии близ этого населенного пункта находятся в сложной ситуации.
Сейчас силы ЧВК «Вагнер» развивают наступление и в районе уже освобожденного ими Соледара. В начале февраля они с тяжелыми боями выбили подразделения ВСУ из Сакко и Ванцетти и соседней Николаевки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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