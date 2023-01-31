Баранец рассказал, как Пригожин превратил Бахмут в ловушку для украинской армии

Вчера, 21:46

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Баранец рассказал, как Пригожин превратил Бахмут в ловушку для украинской армии
Фото из открытых источников

Бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин умело воспользовался статусом Бахмута (бывшего Артемовска) в украинских медиа и теперь манипулирует киевским режимом, вынуждая его стягивать к городу все доступные резервы. Такое мнение озвучил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. 

Сегодня ночью предприниматель совершил бомбометание бывшего Артемовска на самолете Су-24 авиакрыла ЧВК «Вагнер». После выполнения боевой задачи он обратился к президенту Владимиру Зеленскому и предложил провести за населенный пункт воздушную дуэль.

Баранец отметил, что Пригожин осведомлен о заявлениях украинских пропагандистов относительно Бахмута. Поэтому сейчас бизнесмен манипулирует киевским режимом и вынуждает его перебрасывать к городу свежие подразделения, где их уничтожают «музыканты»:

«Бахмут из-за Зеленского действительно стал ловушкой для украинской армии. И Евгений Пригожин, понимая слабость украинского президента к этому опорному пункту, даже ехидно предложил тому ни в коем случае не выводить оттуда войска! Для нас это удобно, поскольку таким образом мы сможем перемолоть еще больше тысяч солдат ВСУ - причем, потрачены эти жизни украинским командованием будут совершенно впустую».

Военный обозреватель добавил, что Зеленский все еще видит в бывшем Артемовске неприступную крепость. Однако в действительности части украинской армии близ этого населенного пункта находятся в сложной ситуации.

«Но так это выглядит только в том случае, если смотреть из его бункера, запрятанном на глубине в 64 метра где-то на Владимирской улице Киева. Но Бахмут уже обречен!», — заключил спикер.

Сейчас силы ЧВК «Вагнер» развивают наступление и в районе уже освобожденного ими Соледара. В начале февраля они с тяжелыми боями выбили подразделения ВСУ из Сакко и Ванцетти и соседней Николаевки. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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