WPR: Нагорный Карабах дал миру семь важных уроков о войне будущего

Сегодня, 09:04

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WPR: Нагорный Карабах дал миру семь важных уроков о войне будущего

WPR: Нагорный Карабах дал миру семь важнейших уроков о войне будущего.

Обозреватели издания World Politics Review считают, что Нагорный Карабах дал миру значимые уроки касательно применения тех или иных видов техники в войнах ближайшего будущего. Всего, по версии обозревателей WPR, уроков семь.

Во-первых, ударные беспилотники с видеокамерами и средствами поражения показали свою невероятную эффективность. Танки и БТР на открытом пространстве - для них легкая мишень.

Во-вторых, практика уничтожения средств ПВО перед тем, как нанести удар.

В-третьих, успешно бороться с БПЛА способны системы РЭБ.

В-четвертых, в новых реальных условиях нужны новые военные доктрины, в которые будут включены опыт войны с танками, БТР, другой техникой в сочетании с беспилотниками.

В-пятых, любая тактическая ошибка может повлиять на весь исход войны в целом.

В-шестых, вместо сложной и изношенной техники необходимо применять простые и даже одноразовые средства ведения войны. При этом они не должны требовать специалистов высокого уровня.

В-седьмых, будущие войны потребуют большего участия людей-операторов, которые смогут управлять автоматизированными боевыми системами.

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