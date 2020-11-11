Армения сообщила о 16 сбитых вертолетах ВВС Азербайджана, но сбила только один

Сегодня, 22:54

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Армения сообщила о 16 сбитых вертолетах ВВС Азербайджана, но сбила только один

Армянская сторона официально объявила о крушении 16 вертолётов ВВС Азербайджана в ходе военных столкновений за Нагорный Карабах. Однако по данным международных наблюдателей, в действительности Азербайджан в ходе карабахского конфликта не потерял ни одной единицы военного вертолета, информирует «Avia.pro».

Эксперты обвинили Министерство обороны Армении в намеренном распространении дезинформации касательно потерь сопредельной стороны. Сообщается, что в отчёте Минобороны армянской стороны по данным на 7 ноября 2020 года значится, что Армения с начала возникновения карабахского конфликта якобы сбила 16 вертолётов и 25 самолётов ВВС Азербайджана. Причем это утверждение не было подкреплено какими-либо доказательствами — например, видеозаписями или постановлением независимой экспертизы. В то же время Азербайджан признал потерю лишь 11 единиц самолётов Ан-2, полёт которых выполнялся в беспилотном режиме, причем один из них потерпел крушение из-за технических проблем. Касательно потерь винтокрылых машин, азербайджанская сторона и вовсе отрицает факт потери своих вертолетов в ходе военных столкновений с Арменией. Официальный Баку объявил, что за 45 дней конфликта ПВО Арцаха и Армении уничтожили лишь один вертолёт Ми-8, хотя несколько десятков винтокрылых машин были активно задействованы для нанесения ударов.

По мнению аналитиков, такое преувеличение Арменией своих военных трофеев было осуществлено намеренно — вероятнее всего, с помощью ложной информации Ереван намеревался дезориентировать противника и поднять боевой дух своей армии.

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