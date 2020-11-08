Минобороны Азербайджана опубликовало видеодоказательство занятия Шуши

Министерство обороны Азербайджана выложило в Сеть кадры «освобожденного» города Шуши.

На видео запечатлены пустынные городские улицы и исторические сооружения. Над административным зданием, перед которым собрались азербайджанские военные, поднят флаг Азербайджана.

О том, что Шуши находится под контролем Азербайджана, сообщил президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана Ильхам Алиев. В заявлении он указал, что Шуши «освобожден» от «армянской оккупации», передает Sputnik Азербайджан .

В Азербайджане отмечают, что Шуша был под контролем Армении более 28 лет. Он, как заявили в Баку, был оккупирован армянскими вооруженными силами 8 мая 1992 года. Азербайджанцы называют его одним из своих культурно-исторических центров.

Конфликт в Нагорном Карабахе резко обострился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в развязывании военных действий. В Баку заявили, что в этот раз будут считать конфликт завершенным, только после того, как возьмут под свой контроль весь Нагорный Карабах.