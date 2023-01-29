"У нас не бывает": Пригожин емко ответил на вопрос о пропавших без вести бойцах ЧВК "Вагнер"

Предприниматель и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что среди его бойцов не бывает пропавших без вести. Он уточнил, что "музыканты" всегда разыскивают тела погибших сослуживцев – после чего проводят траурные мероприятия и провожают в последний путь со всеми почестями.

"У нас не бывает пропавших без вести, все тела погибших бойцов в обязательном порядке разыскивают, опознают и хоронят со всеми воинскими почестями", — цитирует Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Напомним, журналисты CNN опубликовали данные о якобы нарушениях с выдачей страховых выплат для бойцов ЧВК "Вагнер". Пригожин опроверг домыслы американских СМИ, подчеркнув, что бойцы всегда получают положенные им выплаты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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