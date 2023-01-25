Безлер указал на последствия сдачи Славянска Стрелковым в 2014 году

Сдача Славянска в 2014 году Игорем Стрелковым (Гиркиным) была самой большой глупостью. Такое мнение высказал командир народного ополчения Донбасса Игорь Безлер с позывным «Бес».

Как непосредственный свидетель тех событий он отметил, что накануне в город привезли оружие, а сил хватило бы на длительную оборону. Безлер указал на последствия сдачи Славянска бывшим министром обороны ДНР Стрелковым. По словам командира народного ополчения ДНР, именно это действие является причиной кровопролитных боев в зоне СВО. Речь идет в частности о попытке установить контроль над Артемовском.

«Оставление Славянска — это была самая большая глупость, которую в 2014 году можно было придумать. А то, что сейчас происходит в Артемовске, какой тяжелый штурм, это еще до Славянска не дошли, этого всего можно было избежать. То, что он сейчас рассказывает, что Славянск был в полном окружении – это все ерунда», — говорится в комментарии Безлера.

Сам Стрелков пытается оправдать свои действия тем, что территория была «полностью окружена». Однако эти слова противоречат факту побега батальона Стрелкова в Горловку, добавил Безлер.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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