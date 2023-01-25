Безлер указал на последствия сдачи Славянска Стрелковым в 2014 году

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Сдача Славянска в 2014 году Игорем Стрелковым (Гиркиным) была самой большой глупостью. Такое мнение высказал командир народного ополчения Донбасса Игорь Безлер с позывным «Бес».
Как непосредственный свидетель тех событий он отметил, что накануне в город привезли оружие, а сил хватило бы на длительную оборону. Безлер указал на последствия сдачи Славянска бывшим министром обороны ДНР Стрелковым. По словам командира народного ополчения ДНР, именно это действие является причиной кровопролитных боев в зоне СВО. Речь идет в частности о попытке установить контроль над Артемовском.
Сам Стрелков пытается оправдать свои действия тем, что территория была «полностью окружена». Однако эти слова противоречат факту побега батальона Стрелкова в Горловку, добавил Безлер.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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