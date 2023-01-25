Игорь Безлер рассказал о бездарности Стрелкова, сдавшего Славянск

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Отечественный журналист Константин Долгов пообщался с командиром Народного ополчения Донбасса Игорем Безлером и узнал у него, как и почему происходила сдача Славянска Игорем Стрелковым (Гиркиным). Интервью Долгов опубликовал в личном Telegram-канале.
В 2014 году полковник Безлер с позывным «Бес» встал во главе пророссийского ополчения и выбил украинские силы с территории Горловки. Поступками и реальными делами он подтвердил приверженность РФ и переходу Крыма в ее состав.
По его словам, Стрелков же в то время занимался совершенной ерундой.
Спикер рассказал, что официальная версия истории со сдачей Славянска, рассказываемая Гиркиным, не соответствует действительности. Экс-министр обороны ДНР не пытался сохранить контроль над населенным пунктом и покинул его без боя:
В результате действий Стрелкова ВСУ получили возможность захватить несколько городов и поселков. Безлер уверен: Гиркин не имеет ни малейшего понятия о тактике и военной стратегии. Кроме того, командир ополчения напомнил, как подчиненные экс-министра фактически занимались мародерством и грабежом:
Весь профессионализм Стрелкова заключается в его любви к критике всего и вся, а также ведении Telegram-каналов. Боевых навыков у него никогда не было, считает «Бес». Более того, сейчас другим приходится исправлять его ошибки: города, потерянные по вине Стрелкова, освобождаются благодаря действиям бойцов ЧВК «Вагнер», отметил Безлер:
По словам Безлера, он стал свидетелем инцидента с пропажей денег, попавших к Стрелкову и предназначавшихся бойцам группы «Крым».
Ранее Гиркин регулярно выступал с критикой ЧВК «Вагнер». В результате петербургский бизнесмен Евгений Пригожин предложил ему вступить в ряды «музыкантов». Однако Стрелков отказался, сославшись на оскорбления и обвинения в сдаче Славянска.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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