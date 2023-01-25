Игорь Безлер рассказал о бездарности Стрелкова, сдавшего Славянск

Вчера, 20:20

0

Image 16+
Игорь Безлер рассказал о бездарности Стрелкова, сдавшего Славянск
Источник: t.me/superdolgov/9038

Отечественный журналист Константин Долгов пообщался с командиром Народного ополчения Донбасса Игорем Безлером и узнал у него, как и почему происходила сдача Славянска Игорем Стрелковым (Гиркиным). Интервью Долгов опубликовал в личном Telegram-канале.

В 2014 году полковник Безлер с позывным «Бес» встал во главе пророссийского ополчения и выбил украинские силы с территории Горловки. Поступками и реальными делами он подтвердил приверженность РФ и переходу Крыма в ее состав.

По его словам, Стрелков же в то время занимался совершенной ерундой. 

«Что касаемо Игоря Ивановича Стрелкова — вернее Игоря Всеволодовича Гиркина, — мое отношение к нему всем известно. Абсолютно бездарное, тупое существо в военном плане. Все его героические подвиги, про которые он там рассказывает, про его «кутузовский маневр» со Славянска, организация какого-то там котла, это все для его «лифчиков» в его Telegram-канале», — рассказал Безлер.

Спикер рассказал, что официальная версия истории со сдачей Славянска, рассказываемая Гиркиным, не соответствует действительности. Экс-министр обороны ДНР не пытался сохранить контроль над населенным пунктом и покинул его без боя:

«Как можно соотнести заблокированный Славянск и выход такой колонны, где порядка тысячи человек вышло в Горловку. Почему никто об этом не знал? Я пятого числа узнал по докладу командира поста, когда он [Игорь Стрелков] как кусок дерьма, обложенный бронежилетами, вылез из багажника «Амарока». Он долго в Интернете рассказывал, что он приехал на БТР, но в итоге БТР оказался багажником «Амарока», где под бронежилетами лежало тело Гиркина.
Оставление Славянска — это была самая большая глупость, которую можно было в 2014 году придумать. То, что сейчас происходит в Артемовске (Бахмуте), какой тяжелый штурм, а это еще до Славянска не дошли, — этого всего можно было избежать».

В результате действий Стрелкова ВСУ получили возможность захватить несколько городов и поселков. Безлер уверен: Гиркин не имеет ни малейшего понятия о тактике и военной стратегии. Кроме того, командир ополчения напомнил, как подчиненные экс-министра фактически занимались мародерством и грабежом:

«В военном плане — тупой, абсолютно тупой человек. Карачун, который был сдан, господствующая высота — ну, это вообще из рук вон. А ходить с хоругвями вокруг церкви — тут много ума не надо. В церкви крестился, ходил с этими флажками… лучше б оборону организовывал. Нет, сбежал в Горловку и сразу у меня на подвал загремел. Это спасибо Бородаю и людям из Москвы, что это тело не было просто расстреляно. Я бы его расстрелял. Руку на сердце.
Ну, и придя в Горловку рядом с ним, в соседнюю камеру, загремели и его подчиненные за отжим машин. Потом после ухода Стрелкова еще неделю отлавливали мародеров из его команды. Но это ж Стрелков же не расскажет».

Весь профессионализм Стрелкова заключается в его любви к критике всего и вся, а также ведении Telegram-каналов. Боевых навыков у него никогда не было, считает «Бес». Более того, сейчас другим приходится исправлять его ошибки: города, потерянные по вине Стрелкова, освобождаются благодаря действиям бойцов ЧВК «Вагнер», отметил Безлер:

«Мое личное отношение к Стрелкову — дерьмо редкостное, самовлюбленный павлин. А сейчас те населенные пункты, которые он бездарно слил в 2014 году против той украинской армии — ЧВК «Вагнер» берут сражаясь с нынешней армией Украины. Поэтому пусть он своим «лифчикам» рассказывает о своем «героическом прошлом» 2014 года. Трус, бездарь — вот и все, вот мое личное мнение».

По словам Безлера, он стал свидетелем инцидента с пропажей денег, попавших к Стрелкову и предназначавшихся бойцам группы «Крым».

«Я эти деньги лично привез и передал Стрелкову в инкассаторских мешках, передал вместе с броневичком инкассаторским (оружие мы себе забрали). Потом узнавал через своих ребят, которые группа «Крым», никто зарплат и денег не получил. Вот два эпизода. Про эти могу сказать точно. Эти деньги были, и куда они делись — я не знаю. Все остальное — слухи, разговоры, ничего сказать не могу, а вот про это могу сказать точно», — заключил Безлер.

Ранее Гиркин регулярно выступал с критикой ЧВК «Вагнер». В результате петербургский бизнесмен Евгений Пригожин предложил ему вступить в ряды «музыкантов». Однако Стрелков отказался, сославшись на оскорбления и обвинения в сдаче Славянска.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Игорь Безлер рассказал о бездарности Стрелкова, сдавшего Славянск

Вчера, 20:20

«Единство, равенство и братство»: бывший заключенный Ястребов рассказал о службе в рядах ЧВК «Вагнер»

25-01-2023, 15:23

«Подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед»: Пригожин рассказал о ситуации под Бахмутом

19-01-2023, 15:21

«Русская весна»: Украинские войска пытаются прорвать фронт в районе Сватово и Кременной

19-01-2023, 13:34

Ветеран разведки Клупов раскрыл причины медленного наступления российских войск на Украине

18-01-2023, 13:49

«Было тяжело и очень тяжело»: бизнесмен Пригожин вернул домой бойцов ЧВК «Вагнер», отслуживших полугодовой контракт

17-01-2023, 19:18

Онколог Дмитрий Петровский сообщил о спасении жизней военных в зоне СВО ВС из РФ

15-01-2023, 09:44

Пригожин рассказал о попытках в СМИ запретить упоминание ЧВК «Вагнер»

13-01-2023, 17:33

Депутат Водолацкий считает, что планы ВСУ о наступлении на Ростов и Таганрог неосуществимы

10-01-2023, 12:29

«Я неоднократно уже просил и еще раз попрошу»: Пригожин призвал военкоров не давать преждевременной информации о взятии Соледара

6-01-2023, 16:19

Военный эксперт Коц рассказал об особенности экипировки в зимний период

3-01-2023, 15:49

37-летний врач-кардиолог Алексей из Уфы откровенно рассказал о своей мобилизации

30-12-2022, 09:59

Журнал «Эксперт» назвал Пригожина одним из лидеров рейтингов, посвященных СВО

29-12-2022, 15:51

Приобрел себе новую гостиницу на Донбассе: в какой землянке Пригожин встречался с бойцами

28-12-2022, 16:47

Военный эксперт Дандыкин объяснил, как ЧВК «Вагнер» открыли возможность для нового наступления в СВО

25-12-2022, 16:51

Бойцы НМ ЛНР рассказали об обстановке под Бахмутом

20-12-2022, 15:54

Владислав Шурыгин проинформировал о признаках подготовки ВС Украины к зимнему наступлению

20-12-2022, 13:49

Трухан рассказал о гениальном решении, которое принял генерал Суровикин

18-12-2022, 15:44

Писатель Суконкин рассказал об успехах ЧВК «Вагнер» в «Бахмутской мясорубке»

16-12-2022, 12:17

Кулеба подтвердил серию взрывов утром 16 декабря на Украине

16-12-2022, 11:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Москве раскрыли убийство 16-летних советских школьниц спустя 34 года после совершения преступления

В Москве раскрыли убийство 16-летних советских школьниц спустя 34 года после совершения преступления

Вчера, 14:34

0

Более 30 лет следователи Москвы не могли раскрыть жестокое убийство двух эстонских школьниц. Однако недавно...

Подробнее
«Если не брал — нечего бояться»: в Сети предложили Игорю Стрелкову рассказать о сдаче Славянска на полиграфе

«Если не брал — нечего бояться»: в Сети предложили Игорю Стрелкову рассказать о сдаче Славянска на полиграфе

28-01-2023, 19:35

0

В российском сегменте Telegram обсуждают финал конфликта между петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным и...

Подробнее
«Без бумажки ты здесь никто». Что говорят беженцы из Украины, о жизни в Краснодаре

«Без бумажки ты здесь никто». Что говорят беженцы из Украины, о жизни в Краснодаре

27-01-2023, 14:44

0

О жизни в Краснодаре рассказали беженцы из Украины. 23 января краснодарский фонд «Поколение» совместно с социальным...

Подробнее
У жителей Новосибирской области резко выросли зарплатные ожидания в 2023 году

У жителей Новосибирской области резко выросли зарплатные ожидания в 2023 году

27-01-2023, 16:34

0

В Новосибирской области население надеется на существенный рост зарплат в текущем году. Об этом пишет исследовательский...

Подробнее
«Sky News»: если президент Зеленский не начнёт переговоры с РФ, то потеряет последние выгодные позиции

«Sky News»: если президент Зеленский не начнёт переговоры с РФ, то потеряет последние выгодные позиции

28-01-2023, 08:49

0

Журналист британского телеканала «Sky News» Дебора Хейнс заявила о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому...

Подробнее
Лавров выразил мнение о политике западных государств по отношению к Африке

Лавров выразил мнение о политике западных государств по отношению к Африке

27-01-2023, 08:09

0

Руководитель российского внешнеполитического ведомства Лавров выразил мнение о характере политики, которую проводят...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Телеканал «Санкт-Петербург» закрыл комментарии под постами о «прямой линии» Беглова

Телеканал «Санкт-Петербург» закрыл комментарии под постами о «прямой линии» Беглова

28-01-2023, 15:04

0

Телеканал «Санкт-Петербург» ограничил возможность комментировать публикации на своей странице в социальной сети...

Подробнее
Комитет Госдумы работает еще над 20 законопроектами, которые касаются отсрочки от мобилизации

Комитет Госдумы работает еще над 20 законопроектами, которые касаются отсрочки от мобилизации

28-01-2023, 13:49

0

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о том, что сейчас идет работа более чем над 20...

Подробнее
На письменный запрос ответит – юрист посоветовала «забаненым» петербуржцам обращаться к Беглову по почте

На письменный запрос ответит – юрист посоветовала «забаненым» петербуржцам обращаться к Беглову по почте

27-01-2023, 12:32

0

В Санкт-Петербурге правозащитница Ирина Баханович порекомендовала горожанам, заблокированным на странице Александра...

Подробнее
Япония с 3 февраля запретит ввозить в Россию вакцины и медицинское оборудование

Япония с 3 февраля запретит ввозить в Россию вакцины и медицинское оборудование

27-01-2023, 13:39

0

Япония вводит очередной пакет антироссийских санкций, которым в том числе внедряется и запрет на экспорт в Россию...

Подробнее