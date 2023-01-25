Игорь Безлер рассказал о бездарности Стрелкова, сдавшего Славянск

Отечественный журналист Константин Долгов пообщался с командиром Народного ополчения Донбасса Игорем Безлером и узнал у него, как и почему происходила сдача Славянска Игорем Стрелковым (Гиркиным). Интервью Долгов опубликовал в личном Telegram-канале.

В 2014 году полковник Безлер с позывным «Бес» встал во главе пророссийского ополчения и выбил украинские силы с территории Горловки. Поступками и реальными делами он подтвердил приверженность РФ и переходу Крыма в ее состав.

По его словам, Стрелков же в то время занимался совершенной ерундой.

«Что касаемо Игоря Ивановича Стрелкова — вернее Игоря Всеволодовича Гиркина, — мое отношение к нему всем известно. Абсолютно бездарное, тупое существо в военном плане. Все его героические подвиги, про которые он там рассказывает, про его «кутузовский маневр» со Славянска, организация какого-то там котла, это все для его «лифчиков» в его Telegram-канале», — рассказал Безлер.

Спикер рассказал, что официальная версия истории со сдачей Славянска, рассказываемая Гиркиным, не соответствует действительности. Экс-министр обороны ДНР не пытался сохранить контроль над населенным пунктом и покинул его без боя:

«Как можно соотнести заблокированный Славянск и выход такой колонны, где порядка тысячи человек вышло в Горловку. Почему никто об этом не знал? Я пятого числа узнал по докладу командира поста, когда он [Игорь Стрелков] как кусок дерьма, обложенный бронежилетами, вылез из багажника «Амарока». Он долго в Интернете рассказывал, что он приехал на БТР, но в итоге БТР оказался багажником «Амарока», где под бронежилетами лежало тело Гиркина.

Оставление Славянска — это была самая большая глупость, которую можно было в 2014 году придумать. То, что сейчас происходит в Артемовске (Бахмуте), какой тяжелый штурм, а это еще до Славянска не дошли, — этого всего можно было избежать».

В результате действий Стрелкова ВСУ получили возможность захватить несколько городов и поселков. Безлер уверен: Гиркин не имеет ни малейшего понятия о тактике и военной стратегии. Кроме того, командир ополчения напомнил, как подчиненные экс-министра фактически занимались мародерством и грабежом:

«В военном плане — тупой, абсолютно тупой человек. Карачун, который был сдан, господствующая высота — ну, это вообще из рук вон. А ходить с хоругвями вокруг церкви — тут много ума не надо. В церкви крестился, ходил с этими флажками… лучше б оборону организовывал. Нет, сбежал в Горловку и сразу у меня на подвал загремел. Это спасибо Бородаю и людям из Москвы, что это тело не было просто расстреляно. Я бы его расстрелял. Руку на сердце.

Ну, и придя в Горловку рядом с ним, в соседнюю камеру, загремели и его подчиненные за отжим машин. Потом после ухода Стрелкова еще неделю отлавливали мародеров из его команды. Но это ж Стрелков же не расскажет».

Весь профессионализм Стрелкова заключается в его любви к критике всего и вся, а также ведении Telegram-каналов. Боевых навыков у него никогда не было, считает «Бес». Более того, сейчас другим приходится исправлять его ошибки: города, потерянные по вине Стрелкова, освобождаются благодаря действиям бойцов ЧВК «Вагнер», отметил Безлер:

«Мое личное отношение к Стрелкову — дерьмо редкостное, самовлюбленный павлин. А сейчас те населенные пункты, которые он бездарно слил в 2014 году против той украинской армии — ЧВК «Вагнер» берут сражаясь с нынешней армией Украины. Поэтому пусть он своим «лифчикам» рассказывает о своем «героическом прошлом» 2014 года. Трус, бездарь — вот и все, вот мое личное мнение».

По словам Безлера, он стал свидетелем инцидента с пропажей денег, попавших к Стрелкову и предназначавшихся бойцам группы «Крым».

«Я эти деньги лично привез и передал Стрелкову в инкассаторских мешках, передал вместе с броневичком инкассаторским (оружие мы себе забрали). Потом узнавал через своих ребят, которые группа «Крым», никто зарплат и денег не получил. Вот два эпизода. Про эти могу сказать точно. Эти деньги были, и куда они делись — я не знаю. Все остальное — слухи, разговоры, ничего сказать не могу, а вот про это могу сказать точно», — заключил Безлер.

Ранее Гиркин регулярно выступал с критикой ЧВК «Вагнер». В результате петербургский бизнесмен Евгений Пригожин предложил ему вступить в ряды «музыкантов». Однако Стрелков отказался, сославшись на оскорбления и обвинения в сдаче Славянска.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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