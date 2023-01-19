«Единство, равенство и братство»: бывший заключенный Ястребов рассказал о службе в рядах ЧВК «Вагнер»

В ЧВК «Вагнер» единство, равенство и братство. Такое заявление в интервью «КП» сделал Андрей Ястребов — бывший заключенный, вступивший в ряды «Оркестра».

Уроженцу Ленинградской области Ястребову 23 года. В самом начале СВО он получил два года лишения свободы за угон старого и разбитого автомобиля. Это второй срок парня, первый он отсидел за такое же преступление. По возвращению с зоны пытался работать на заводе, стройке и даже в больнице, но опять сбился с правильного пути.

Вновь оказавшись в тюрьме, Ястребов одним из первых подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился на защиту Родины в зону проведения спецоперации РФ. Он вернулся домой с первой партией помилованных заключенных, отработав полугодовой контракт. Парень награжден уважаемой в военной среде медалью «За отвагу».

«Первая группа пошла вперед, а мы прикрывали тыл. И взяли в плен бежавшего противника. Но, пока я вел пленных к командиру, пацаны наши вышли на связь и сказали, что их окружают. Командир дал команду помочь, и мы пошли обратно. Было тяжко, работала вражеская артиллерия, минометы… Потом на нас выехал танк, выпустил более 15 залпов, меня ранило в голову. Но командир по рации сказал: "Парни, надо держаться". И мы выдержали. За это и получил медаль. Вообще, конечно, каждый бой тяжелый. Но когда у тебя есть командир, который правильно руководит, вдохновляет, все легче. Командиры у нас хорошие, опытные», — поделился боец.

Тетя молодого человека ранее писала запросы в прокуратуру и ФСИН, рассказывая прессе, что «ее племянник не мог на такое согласиться, и его, наверняка, заставили». Ястребов позже заявил, что контракт заключил, чтобы «помочь Родине», а с родственницей отношения не поддерживает.

«Мы поехали туда (в зону СВО. – прим. ред.) одними из первых. Многие говорили: "Вы дураки!". Но у нас там было полное равенство и единство. Мы никогда своих не бросали, забирали и раненых, и 200-х. И позиции никогда не сдавали. У нас братство, и мы держимся», — заявил он.

Ястребов также сообщил журналистам КП, что после отпуска отправится обратно на фронт, потому что не видит цели в нахождении на гражданке. По его словам, мужчина должен быть там, где сложно прямо сейчас.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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