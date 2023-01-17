«Подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед»: Пригожин рассказал о ситуации под Бахмутом

Жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые не найти в аптеках города
В Екатеринбурге возникли проблемы с наличием в аптеках некоторых видов лекарств. Издание «E1.RU» пишет о том, что за...Подробнее
В новом аудиосообщении бизнесмен Евгений Пригожин рассказал об успехах ЧВК «Вагнер» — бойцы взяли населенный пункт Клещеевка, важный пригород Бахмута, и метр за метром идут вперед. Причем подразделения ВСУ, вопреки расхожему мнению, не спасаются бегством, а отходят с боями слаженно и четко.
Пригожин заявил, что, наперекор различным суждениям, военнослужащие ВСУ не бегут из-под Артемовска. Наоборот, они работают четко, слаженно. По словам бизнесмена, россиянам есть чему у них поучиться.
Ранее «музыканты» освободили Соледар. Об этом рассказал сам Пригожин, подчеркнув, что город был взят под контроль исключительно силами частной военной компании, которые действовали при штурме профессионально и героически.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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В Екатеринбурге возникли проблемы с наличием в аптеках некоторых видов лекарств. Издание «E1.RU» пишет о том, что за...Подробнее
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