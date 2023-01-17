«Подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед»: Пригожин рассказал о ситуации под Бахмутом

Сегодня, 15:21

0

Image 16+
«Подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед»: Пригожин рассказал о ситуации под Бахмутом
Евгений Пригожин

В новом аудиосообщении бизнесмен Евгений Пригожин рассказал об успехах ЧВК «Вагнер» — бойцы взяли населенный пункт Клещеевка, важный пригород Бахмута, и метр за метром идут вперед. Причем подразделения ВСУ, вопреки расхожему мнению, не спасаются бегством, а отходят с боями слаженно и четко.   

«Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер». Исключительно подразделениями ЧВК «Вагнер». Клещеевка освобождена. Вокруг Клещеевки еще ведутся ожесточенные бои. Противник цепляется за каждый метр земли», пресс-служба компании «Конкорда» выложила в Сеть расшифровку обращения предпринимателя.

Пригожин заявил, что, наперекор различным суждениям, военнослужащие ВСУ не бегут из-под Артемовска. Наоборот, они работают четко, слаженно. По словам бизнесмена, россиянам есть чему у них поучиться. 

«Но в любом случае подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят», в заключение добавил он. 

Ранее «музыканты» освободили Соледар. Об этом рассказал сам Пригожин, подчеркнув, что город был взят под контроль исключительно силами частной военной компании, которые действовали при штурме профессионально и героически.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед»: Пригожин рассказал о ситуации под Бахмутом

Сегодня, 15:21

«Русская весна»: Украинские войска пытаются прорвать фронт в районе Сватово и Кременной

Сегодня, 13:34

Ветеран разведки Клупов раскрыл причины медленного наступления российских войск на Украине

Вчера, 13:49

«Было тяжело и очень тяжело»: бизнесмен Пригожин вернул домой бойцов ЧВК «Вагнер», отслуживших полугодовой контракт

17-01-2023, 19:18

Онколог Дмитрий Петровский сообщил о спасении жизней военных в зоне СВО ВС из РФ

15-01-2023, 09:44

Пригожин рассказал о попытках в СМИ запретить упоминание ЧВК «Вагнер»

13-01-2023, 17:33

Депутат Водолацкий считает, что планы ВСУ о наступлении на Ростов и Таганрог неосуществимы

10-01-2023, 12:29

«Я неоднократно уже просил и еще раз попрошу»: Пригожин призвал военкоров не давать преждевременной информации о взятии Соледара

6-01-2023, 16:19

Военный эксперт Коц рассказал об особенности экипировки в зимний период

3-01-2023, 15:49

37-летний врач-кардиолог Алексей из Уфы откровенно рассказал о своей мобилизации

30-12-2022, 09:59

Журнал «Эксперт» назвал Пригожина одним из лидеров рейтингов, посвященных СВО

29-12-2022, 15:51

Приобрел себе новую гостиницу на Донбассе: в какой землянке Пригожин встречался с бойцами

28-12-2022, 16:47

Военный эксперт Дандыкин объяснил, как ЧВК «Вагнер» открыли возможность для нового наступления в СВО

25-12-2022, 16:51

Бойцы НМ ЛНР рассказали об обстановке под Бахмутом

20-12-2022, 15:54

Владислав Шурыгин проинформировал о признаках подготовки ВС Украины к зимнему наступлению

20-12-2022, 13:49

Трухан рассказал о гениальном решении, которое принял генерал Суровикин

18-12-2022, 15:44

Писатель Суконкин рассказал об успехах ЧВК «Вагнер» в «Бахмутской мясорубке»

16-12-2022, 12:17

Кулеба подтвердил серию взрывов утром 16 декабря на Украине

16-12-2022, 11:34

В зоне СВО стороны конфликта обменялись серией ударов

9-12-2022, 13:24

«Его вряд ли бы приняли»: Пригожин назвал абсолютно бесполезной поездку Рогозина в зону СВО

3-12-2022, 16:00

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые не найти в аптеках города

Жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые не найти в аптеках города

17-01-2023, 12:14

0

В Екатеринбурге возникли проблемы с наличием в аптеках некоторых видов лекарств. Издание «E1.RU» пишет о том, что за...

Подробнее
«Было тяжело и очень тяжело»: бизнесмен Пригожин вернул домой бойцов ЧВК «Вагнер», отслуживших полугодовой контракт

«Было тяжело и очень тяжело»: бизнесмен Пригожин вернул домой бойцов ЧВК «Вагнер», отслуживших полугодовой контракт

17-01-2023, 19:18

0

Бизнесмен Евгений Пригожин привез в Карелию четвертую группу бойцов ЧВК «Вагнер», у которых закончился полугодовой...

Подробнее
«Элементарное требование дисциплины»: генерал-лейтенант объяснил, зачем российским солдатам следить за собой

«Элементарное требование дисциплины»: генерал-лейтенант объяснил, зачем российским солдатам следить за собой

Вчера, 13:56

0

Генерал-лейтенант Виктор Соболев пояснил для СМИ требование к солдатам сбривать бороды и не пользоваться электроникой....

Подробнее
Депутат Госдумы Бессараб поддержала инициативу по блокировке YouTube на территории России

Депутат Госдумы Бессараб поддержала инициативу по блокировке YouTube на территории России

Вчера, 18:02

0

Руководство Роскомнадзора может приостановить работу иностранного сервиса, в том числе – и видеохостинга YouTube, в...

Подробнее
Колотовкина заявила, что у жительницы Самары 10 месяцев назад на СВО ВС из РФ пропал супруг

Колотовкина заявила, что у жительницы Самары 10 месяцев назад на СВО ВС из РФ пропал супруг

Вчера, 10:34

0

Судьбу пропавшего в районе «военной спецоперации» мужа пытается выяснить жительница Самары. Жена командующего 2-й...

Подробнее
Политолог Бекман выразил мнение о политической тенденции в ЕС

Политолог Бекман выразил мнение о политической тенденции в ЕС

16-01-2023, 20:04

0

Финский политолог Бекман в интервью руководителю фонда борьбы с репрессиями рассказал о некоторых мерах нового,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В больнице Челябинска на детей падает штукатурка, нет розеток

В больнице Челябинска на детей падает штукатурка, нет розеток

Вчера, 13:04

0

Родители пациентов детского инфекционного отделения ГБК №9 Челябинска показали, в каких условиях находятся их дети. В...

Подробнее
CNN: Соединенные Штаты Америки предупредили о разгроме в войне на море с ВС из КНР

CNN: Соединенные Штаты Америки предупредили о разгроме в войне на море с ВС из КНР

17-01-2023, 15:44

0

В случае войны с Китаем, США ждет разгром, утверждает заведующий кафедрой изучения боевых действий будущего в...

Подробнее
В ходе СВО ВС из РФ погиб мобилизованный хоккеист из Челябинска

В ходе СВО ВС из РФ погиб мобилизованный хоккеист из Челябинска

Вчера, 12:39

0

В ходе боев на территории Украины, которые проводят войска РФ в рамках «военной спецоперации», погиб мобилизованный...

Подробнее
В результате обстрела Шебекино Белгородской области погибли пять человек

В результате обстрела Шебекино Белгородской области погибли пять человек

17-01-2023, 12:19

0

В результате обстрела Шебекино Белгородской области погибли пять человек, и еще двое госпитализированы с ранениями. Об...

Подробнее