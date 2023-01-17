«Подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед»: Пригожин рассказал о ситуации под Бахмутом

В новом аудиосообщении бизнесмен Евгений Пригожин рассказал об успехах ЧВК «Вагнер» — бойцы взяли населенный пункт Клещеевка, важный пригород Бахмута, и метр за метром идут вперед. Причем подразделения ВСУ, вопреки расхожему мнению, не спасаются бегством, а отходят с боями слаженно и четко.

«Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер». Исключительно подразделениями ЧВК «Вагнер». Клещеевка освобождена. Вокруг Клещеевки еще ведутся ожесточенные бои. Противник цепляется за каждый метр земли», — пресс-служба компании «Конкорда » выложила в Сеть расшифровку обращения предпринимателя.

Пригожин заявил, что, наперекор различным суждениям, военнослужащие ВСУ не бегут из-под Артемовска. Наоборот, они работают четко, слаженно. По словам бизнесмена, россиянам есть чему у них поучиться.

«Но в любом случае подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят», — в заключение добавил он.

Ранее «музыканты» освободили Соледар. Об этом рассказал сам Пригожин, подчеркнув, что город был взят под контроль исключительно силами частной военной компании, которые действовали при штурме профессионально и героически.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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